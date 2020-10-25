Dovizioso: "Şampiyonluk artık benim elimde değil"

Ducati sürücüsü Aragon'da yine Q1'i geçemedi ve gridde ancak 17. sıradan kalkacak. Docizioso böylece bu sezon 3. kez ilk 16 dışından başlayacak.

Dovizioso, Ducati'nin Aragon'daki ilk yarışın ardından ilerleme kaydedemediğini ve rakiplerinin gerisinde kaldığını söyledi.

Dovizioso, "Böyle bir hıza sahipken, ne strateji yapabilirsiniz ne de şampiyonluğu düşünebilirsiniz."

"Tabii ki yarışa her zamanki gibi maksimum puanları almaya çalışarak yaklaşacağım."

"Ancak günün sonunda hızınız yoksa, başka bir şey düşünemezsiniz. Enerjinizi stratejinizi düşünmek için harcayamazsınız çünkü bir şeye karar verebilecek gücünüz olmaz."

"Bu şekilde çok zor. Şu anda şampiyonluğu düşünmüyorum çünkü bu benim düşünmemle olacak, benim elimde olan bir şey değil." dedi.

Dovizioso, 2020 Michelin lastiklerini ve lastiklerin 2020 motosikletindeki çalışma şeklini beğenmiyor ve sürüş stilini ona göre ayarlamakta zorlanıyor.

Sıralamalarda sadece 2019 motosikletini kullanan Johann Zarco Q2'ye geçebildi. Fransız sürücü yarışa 5. sıradan başlayacak.

Dovizioso, "Bu sürül stiliyle alakalı bir durum. Bu sezonu analiz ederseniz, çok fazla iniş çıkışlar var."

"Çok fazla sürücünün özel hız gösterdiği zamanlar oldu ancak bir de şampiyonadaki pozisyonlarına bakın."

"Günün sonunda bu, durumun kontrol altında olmadığını doğruluyor. Bu durumu idare etmek ve potansiyeli kullanmaya çalışmak çok zor çünkü çok fazla ayarlar üzerinde çalışıp adapte olmaya çalışıyoruz."

"Ancak sonunda işe yaramadığını görüyorsunuz. Bazı pistlerde daha hızlı olurken, bazı yerlerde hiç olamadık. Bu açıdan çok zor." dedi.