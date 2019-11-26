Dovizioso, "oldukça ilginç" yeni Ducati şasisinden daha fazlasını istiyor
Andrea Dovizioso, Ducati'nin "oldukça ilginç olan" 2020 prototip şasinin ilk işaretlerinden memnun olduğunu, ancak elde ettiği kazanımların istediği kadar büyük olmadığını söyledi.
Dovizioso, 2019 sezonunda motosikletinin virajlarda gelişmesi gerektiğini söyledi ve yeni Ducati şasisinin bu yönde atılmış iyi bir adım olduğunun altını çizdi.
Valencia testini sekizinci, Jerez testinin ilk gününü ise onuncu bitiren Dovizioso, "Bazı testler yaptık ama istediğimiz her şeyi denemedik. Şasileri karşılaştırdık ve bu tür pistte çok önemliydi. Gelişim hâlâ istediğimiz kadar büyük değil ama bu oldukça normal bir şey çünkü şasi farkı çok büyük."
"Gelecekte bir adım daha atmak için bu şasinin geri bildirimlerini incelemeli ve analiz etmeliyiz. Bu ileri yönde atılmış bir adım çünkü negatif yanları yoktu ve bu iyi bir şey. Ama o kadar da büyük değil."
"Viraj ortasında daha fazla gelişmeliyiz, ancak bu açıdan olumlu bir adım atmayı başardı."
"Şasi değiştirirken büyük adım atmak zordur ama bu şasiyle yapabildiklerimiz oldukça ilginçti. Yine de söylediğim gibi daha fazlasına ihtiyacımız var." dedi.
Pramac Ducati sürücüsü Jack Miller, hem 2019 hem de 2020 Ducati motosikletini test eden bir başka isimdi.
Miller, "Özellikle Valencia'da peş peşe yeni bir motosiklet denemek her zaman için gariptir. Tüm sezon boyunca sürdüğünüz motosiklette harika bir hissiyatınız vardır. Her şey biraz garip geliyor ama pozitif şeylere bakmaya odaklanıyoruz. Bence pozitifler çoğunluktu ve nerede olmamız gerektiğini anlamış durumdayız. Yeni motosiklet, bu tarz hızlı virajlara sahip olan yerlerde bize yardım etmeli ama şimdilik bunlar birer spekülasyon çünkü henüz Jerez'de bunu sürmedim." dedi.
Miller yeni bir motor da test etti.
"Yeni motorun karakteri güzel. Geçen yılki motorun gelişmiş hali ve bu sadece ilk adım. Bence kış aylarında yapılacak pek çok şey var. Daha düzgün ve bununla durumun daha kolay olacağını düşünüyorum."
Jack Miller, Pramac Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Etkinlik
|Jerez Kasım testi
|Alt-etkinlik
|Pazartesi
|Pilotlar
|Andrea Dovizioso Şimdi al , Jack Miller
|Takımlar
|Ducati Team Şimdi al
|Editör
|David Gruz
Dovizioso, "oldukça ilginç" yeni Ducati şasisinden daha fazlasını istiyor
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
|
02:55
09:55
|
|FP2
|
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
|
07:10
14:10
|
|FP3
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
02:55
09:55
|
|FP4
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
06:30
13:30
|
|Q1
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
07:10
14:10
|
|Q2
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
07:35
14:35
|
|WU
|
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
|
02:20
09:20
|
|Yarış
|
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
|
07:00
14:00
|
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan