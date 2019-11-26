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MotoGP / Jerez Kasım testi / Son dakika

Dovizioso, "oldukça ilginç" yeni Ducati şasisinden daha fazlasını istiyor

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Dovizioso, "oldukça ilginç" yeni Ducati şasisinden daha fazlasını istiyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Kas 2019 13:35

Andrea Dovizioso, Ducati'nin "oldukça ilginç olan" 2020 prototip şasinin ilk işaretlerinden memnun olduğunu, ancak elde ettiği kazanımların istediği kadar büyük olmadığını söyledi.

Dovizioso, 2019 sezonunda motosikletinin virajlarda gelişmesi gerektiğini söyledi ve yeni Ducati şasisinin bu yönde atılmış iyi bir adım olduğunun altını çizdi.

Valencia testini sekizinci, Jerez testinin ilk gününü ise onuncu bitiren Dovizioso, "Bazı testler yaptık ama istediğimiz her şeyi denemedik. Şasileri karşılaştırdık ve bu tür pistte çok önemliydi. Gelişim hâlâ istediğimiz kadar büyük değil ama bu oldukça normal bir şey çünkü şasi farkı çok büyük."

"Gelecekte bir adım daha atmak için bu şasinin geri bildirimlerini incelemeli ve analiz etmeliyiz. Bu ileri yönde atılmış bir adım çünkü negatif yanları yoktu ve bu iyi bir şey. Ama o kadar da büyük değil."

"Viraj ortasında daha fazla gelişmeliyiz, ancak bu açıdan olumlu bir adım atmayı başardı."

"Şasi değiştirirken büyük adım atmak zordur ama bu şasiyle yapabildiklerimiz oldukça ilginçti. Yine de söylediğim gibi daha fazlasına ihtiyacımız var." dedi.

Pramac Ducati sürücüsü Jack Miller, hem 2019 hem de 2020 Ducati motosikletini test eden bir başka isimdi.

Miller, "Özellikle Valencia'da peş peşe yeni bir motosiklet denemek her zaman için gariptir. Tüm sezon boyunca sürdüğünüz motosiklette harika bir hissiyatınız vardır. Her şey biraz garip geliyor ama pozitif şeylere bakmaya odaklanıyoruz. Bence pozitifler çoğunluktu ve nerede olmamız gerektiğini anlamış durumdayız. Yeni motosiklet, bu tarz hızlı virajlara sahip olan yerlerde bize yardım etmeli ama şimdilik bunlar birer spekülasyon çünkü henüz Jerez'de bunu sürmedim." dedi.

Miller yeni bir motor da test etti.

"Yeni motorun karakteri güzel. Geçen yılki motorun gelişmiş hali ve bu sadece ilk adım. Bence kış aylarında yapılacak pek çok şey var. Daha düzgün ve bununla durumun daha kolay olacağını düşünüyorum."

Jack Miller, Pramac Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Jerez Kasım testi
Alt-etkinlik Pazartesi
Pilotlar Andrea Dovizioso Şimdi al , Jack Miller
Takımlar Ducati Team Şimdi al
Editör David Gruz

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