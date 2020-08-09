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MotoGP / Çek GP / Son dakika

Dovizioso: "Neler olduğunu hiç bilmiyorum"

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Dovizioso: "Neler olduğunu hiç bilmiyorum"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Ağu 2020 07:44

Andrea Dovizioso, Brno'da kariyerinin en kötü sonucu olan 18. sırayı almasının ardından neler olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını söyledi.

Ducati fabrika takımı sürücüsü, üçüncü antrenmanın sonunda ikinci bölüme kalmayı başaramadı. Sıralama turlarının ilk bölümüne katılmak zorunda kalan İtalyan sürücü, ikinci bölüme kalacak tempoya sahip değildi ve 18. oldu.

Geçen yılki Brno yarışını ikinci sırada tamamlayan Dovizioso, "Geçen yıla kıyasla tek fark kesinlikle lastik. Aklımdaki tek net şey bu. Bu bir bahane değil, sadece gerçek."

"Bugün ne olduğunu bilmiyorum, sıralama turları kötüydü ve hızım çok kötüydü. Bunu beklemiyordum. Kullanılmış lastiklerle olan hızım o kadar da kötü değil, özellikle de dördüncü seans her şey iyiydi. En hızlı değildim ama o kadar da yavaş değildim. Yani podyuma yakındım."

“Ancak tur zamanı yapmam ve ön tarafı daha çok zorlamam gerektiğinde, lastiklerin ve motosikletin potansiyelini kullanamıyorum. Net değil çünkü pek çok şeyi değiştirdik, ama görünüşe bakılırsa arka lastiğin diğer şeyleri etkileme şeklini değiştiremedik çünkü geçmişte olduğu gibi iyi bir şekilde süremiyorum."

“Geçmişte sert fren yapabiliyordum, kaymayı virajların ortasına kadar kontrol edebiliyordum, motosikleti viraja yaklaştırabiliyordum ama artık bunu yapamıyorum. Asıl mesele bu, fakat şimdiye kadar pek çok şeyi değiştirmemize rağmen gerçekten düzeltemedik."

"Yani evet, bu konuda biraz endişeliyim çünkü kış testinden bu yana durumun çok benzer olduğunu görebilirsiniz. Katar'da kullanılmış lastikle olan hızımız gerçekten iyiydi, ancak tek tur temposu o kadar iyi değildi. Pisti değiştirdik ve Jerez'de de aynıydı."

"Yani çalışıyoruz ama gerçekten iyi bir yol bulamadık ve bilmiyorum, gerçekten bilemiyorum. Bu benim için biraz alışılmadık bir durum çünkü normalde hızlı olduğumda veya yavaş olduğumda nedenini çok iyi biliyorum." dedi.

Lastiklere uyum sağlamak için motosikletinde büyük bir değişiklik yapması gerekip gerekmediği sorulduğunda Dovizioso, MotoGP'de büyük bir değişiklik yapmanın mümkün olmadığını söyledi ve ekledi: "Bilmiyorum, büyük değişiklik olarak ne yapabilirsiniz ki? Demek istediğim, büyük bir değişiklik mümkün değil."

"Bir şey yapmak zor, yapabileceğiniz değişiklik ayarla ilgili. Normalde büyük bir değişiklik yaparsanız işe yaramaz. Yani bir orta yol bulmalıyız. Doğrusu bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Net bir cevabım yok, bu yüzden cevaplamak zor. " 

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Seri MotoGP
Etkinlik Çek GP
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Takımlar Ducati Team Şimdi al
Editör Lewis Duncan

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