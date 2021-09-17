Dovizioso, Yamaha ile ilk gününde "tuhaf" hissetmiş

MotoGP'de 15 galibiyeti bulunan Dovizioso, bu hafta sonu Franco Morbidelli'den boşalan Petronas SRT Yamaha koltuğuna geçti.

Dovizioso, 2013 ve 2020 yılları arasında sekiz yıl boyunca Ducati ile yarıştı ve geçen yılın sonunda MotoGP'ye bir yıl ara verme kararı aldı. Bu yılı Aprilia motosikletini test ederek geçiren Dovizioso, cuma günü Kasım ayından sonra ilk kez resmi bir seansta piste çıktı.

Cuma gününü kombine edilmiş derecelerde 2.6 saniye geride bitiren Dovizioso, henüz kuru zeminde rahat hissetmediğini söylüyor.

Yamaha ile ilk sürüşünün nasıl geçtiği sorulduğunda Dovizioso, "Çok ama çok garipti. Yani demeye çalıştığım, motosiklet çok farklıydı."

"Henüz o kadar rahat hissetmiyorum, ancak fark çok büyük. Motosikletin nasıl çalıştığından çok oturma pozisyonu ve boyutundan bahsediyorum. Çünkü bugün baktığınızda çok geride değildim."

"Zorlamadım ama bazı alanlarda hissiyat gerçekten iyiydi. Henüz doğru sürüş pozisyonunu bulmakta zorlanıyordum. Henüz %100 seviyenizde olmadığınızda da doğru frenleme noktasını bulamıyorsunuz."

"Bazı şeyleri yapabiliyoruz ama bazı şeyleri şu anda yapmak mümkün değil. Çok tuhaftı ama iyi anlamda olduğunu söyleyebilirim."

“Farklı şeyler hissetmek güzeldi, ki gerçekten büyük bir fark vardı. Bazı şeyleri anlamak için biraz daha zorlamam gerekiyor ama çok güzeldi.” dedi.

Andrea Dovizioso, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dovizioso son kez 2012 yılında Tech3'da yarışırken bir Yamaha sürmüştü ve 2012 motosikletiyle, 2019 versiyon M1 arasında bazı benzerlikler olduğunu belirtti.

"Bazı detaylar hakkında konuşmak için biraz erken çünkü daha hızlı gitmem gerekiyor."

“Oldukça benzer şeyler var ama bunun olmasını bekliyordum. Japonların zihniyeti böyle ve doğrusu şaşırmadım."

"Yamaha çok farklı bir motosiklet. Motosikletin çalışma şekli tamamen farklı.”

"Bence griddeki en büyük ve en uzun motosiklet ve eğer benim gibi çok uzun olmayan bir sürücüyseniz bazı zorluklar yaratıyor. Ducati veya Aprilia ile [karşılaştırıldığında], olanlarla hiçbir alakası yok."

"M1'e uyum sağlamaya çalışmalıyım çünkü değiştirilemeyecek şeyler var.”

Öte yandan Franco Morbidelli, dizindeki sakatlık nedeniyle haziran ayındaki Almanya GP'den bu yana MotoGP'de yer almıyordu ve Misano'da seriye geri döndü. Kombine edilmiş derecelerde 16. olan Morbidelli, Yamaha fabrika motosikletiyle ilk sürüşünü de yaptı.

Morbidelli, fabrika MotoGP sürücüsü olarak ilk gününü "Sonsuza kadar hatırlayacağını belirtti.

İtalyan sürücü, "İki motosiklet arasındaki fark hakkında bir şeyler söylemek isterdim ama bugün hiçbir şey hissedemedim. İki motosiklet arasındaki fark hakkında herhangi bir geri bildirim veya başka bir şey veremem."

"Elbette sonsuza kadar hatırlayacağım bir gündü. Böyle bir ortama sahip olmak gerçekten güzeldi ve Misano'da bu birinci/ikinci antrenmanda bu renklerle yarışmak harika bir his."

"Gün iyi geçti, bu sabah öğleden sonraya kıyasla dizimle daha fazla zorluk çektim."

"Gün boyunca ayağımı, ayaklık kısmına kolayca koymanın bir yolunu bulmaya çalışıyordum.

"Ne kadar çok tur atarsam, o kadar çok çözüm deniyordum ve bu sorun için o kadar çok çözüm buluyordum." dedi.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images