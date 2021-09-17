Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Sepang Racing Team'in adı 2022'den itibaren RNF Racing olacak
MotoGP / San Marino GP Haberler

Dovizioso, Yamaha ile ilk gününde "tuhaf" hissetmiş

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Andrea Dovizioso, Misano'da cuma gününün kendisi için çok garip geçtiğini çünkü Yamaha motosikletinin daha önce kullandığı Ducati'den çok farklı göründüğünü belirtti.

Dovizioso, Yamaha ile ilk gününde "tuhaf" hissetmiş

MotoGP'de 15 galibiyeti bulunan Dovizioso, bu hafta sonu Franco Morbidelli'den boşalan Petronas SRT Yamaha koltuğuna geçti.

Dovizioso, 2013 ve 2020 yılları arasında sekiz yıl boyunca Ducati ile yarıştı ve geçen yılın sonunda MotoGP'ye bir yıl ara verme kararı aldı. Bu yılı Aprilia motosikletini test ederek geçiren Dovizioso, cuma günü Kasım ayından sonra ilk kez resmi bir seansta piste çıktı.

Cuma gününü kombine edilmiş derecelerde 2.6 saniye geride bitiren Dovizioso, henüz kuru zeminde rahat hissetmediğini söylüyor.

Yamaha ile ilk sürüşünün nasıl geçtiği sorulduğunda Dovizioso, "Çok ama çok garipti. Yani demeye çalıştığım, motosiklet çok farklıydı."

"Henüz o kadar rahat hissetmiyorum, ancak fark çok büyük. Motosikletin nasıl çalıştığından çok oturma pozisyonu ve boyutundan bahsediyorum. Çünkü bugün baktığınızda çok geride değildim."

"Zorlamadım ama bazı alanlarda hissiyat gerçekten iyiydi. Henüz doğru sürüş pozisyonunu bulmakta zorlanıyordum. Henüz %100 seviyenizde olmadığınızda da doğru frenleme noktasını bulamıyorsunuz."

"Bazı şeyleri yapabiliyoruz ama bazı şeyleri şu anda yapmak mümkün değil. Çok tuhaftı ama iyi anlamda olduğunu söyleyebilirim."

“Farklı şeyler hissetmek güzeldi, ki gerçekten büyük bir fark vardı. Bazı şeyleri anlamak için biraz daha zorlamam gerekiyor ama çok güzeldi.” dedi.

Andrea Dovizioso, Petronas Yamaha SRT

Andrea Dovizioso, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dovizioso son kez 2012 yılında Tech3'da yarışırken bir Yamaha sürmüştü ve 2012 motosikletiyle, 2019 versiyon M1 arasında bazı benzerlikler olduğunu belirtti.

"Bazı detaylar hakkında konuşmak için biraz erken çünkü daha hızlı gitmem gerekiyor."

“Oldukça benzer şeyler var ama bunun olmasını bekliyordum. Japonların zihniyeti böyle ve doğrusu şaşırmadım."

"Yamaha çok farklı bir motosiklet. Motosikletin çalışma şekli tamamen farklı.”

"Bence griddeki en büyük ve en uzun motosiklet ve eğer benim gibi çok uzun olmayan bir sürücüyseniz bazı zorluklar yaratıyor. Ducati veya Aprilia ile [karşılaştırıldığında], olanlarla hiçbir alakası yok."

"M1'e uyum sağlamaya çalışmalıyım çünkü değiştirilemeyecek şeyler var.”

Öte yandan Franco Morbidelli, dizindeki sakatlık nedeniyle haziran ayındaki Almanya GP'den bu yana MotoGP'de yer almıyordu ve Misano'da seriye geri döndü. Kombine edilmiş derecelerde 16. olan Morbidelli, Yamaha fabrika motosikletiyle ilk sürüşünü de yaptı.

Morbidelli, fabrika MotoGP sürücüsü olarak ilk gününü "Sonsuza kadar hatırlayacağını belirtti.

İtalyan sürücü, "İki motosiklet arasındaki fark hakkında bir şeyler söylemek isterdim ama bugün hiçbir şey hissedemedim. İki motosiklet arasındaki fark hakkında herhangi bir geri bildirim veya başka bir şey veremem."

"Elbette sonsuza kadar hatırlayacağım bir gündü. Böyle bir ortama sahip olmak gerçekten güzeldi ve Misano'da bu birinci/ikinci antrenmanda bu renklerle yarışmak harika bir his."

"Gün iyi geçti, bu sabah öğleden sonraya kıyasla dizimle daha fazla zorluk çektim."

"Gün boyunca ayağımı, ayaklık kısmına kolayca koymanın bir yolunu bulmaya çalışıyordum.

"Ne kadar çok tur atarsam, o kadar çok çözüm deniyordum ve bu sorun için o kadar çok çözüm buluyordum." dedi.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

 

paylaşım
yorumlar
Sepang Racing Team'in adı 2022'den itibaren RNF Racing olacak

Önceki haber

Sepang Racing Team'in adı 2022'den itibaren RNF Racing olacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

1 s
2
Formula 1

Red Bull: "Monza'daki yavaş pit stop, FIA'nın yeni teknik direktifinden kaynaklanıyordu"

6 s
3
Formula 1

Coulthard: "Tsunoda çantasını toplayıp eve dönmeli"

33 dk
4
Formula 1

2022 F1 takvimi böyle mi olacak?

1 g
5
World Superbike

WSBK Barcelona 2. antrenman: Toprak en hızlısı!

4 s
Son Haberler
Dovizioso, Yamaha ile ilk gününde "tuhaf" hissetmiş
MOTOGP

Dovizioso, Yamaha ile ilk gününde "tuhaf" hissetmiş

1 s
Sepang Racing Team'in adı 2022'den itibaren RNF Racing olacak
MOTOGP

Sepang Racing Team'in adı 2022'den itibaren RNF Racing olacak

2 s
Misano MotoGP 2. antrenman: Islak zeminde Zarco lider, Quartararo zorlandı
MOTOGP

Misano MotoGP 2. antrenman: Islak zeminde Zarco lider, Quartararo zorlandı

5 s
MotoGP Misano 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Vinales en hızlısı
MOTOGP

MotoGP Misano 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Vinales en hızlısı

9 s
Marquez: "Şu anda MotoGP'de yarışmaktan keyif almıyorum"
MOTOGP

Marquez: "Şu anda MotoGP'de yarışmaktan keyif almıyorum"

11 s
Son Videolar
MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi 00:42
MotoGP
14 Eyl 2021

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi

MotoGP Start Gridi: Aragon GP 00:41
MotoGP
11 Eyl 2021

MotoGP Start Gridi: Aragon GP

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı 00:39
MotoGP
29 Ağu 2021

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı

MotoGP Britanya grid pozisyonları 00:41
MotoGP
28 Ağu 2021

MotoGP Britanya grid pozisyonları

MotoGP: Aprilia, Vinales'i yarıştırmak için acele etmiyor 00:32
MotoGP
28 Ağu 2021

MotoGP: Aprilia, Vinales'i yarıştırmak için acele etmiyor

Daha fazlası
Lewis Duncan
Sepang Racing Team'in adı 2022'den itibaren RNF Racing olacak San Marino GP
MotoGP

Sepang Racing Team'in adı 2022'den itibaren RNF Racing olacak

Misano MotoGP 2. antrenman: Islak zeminde Zarco lider, Quartararo zorlandı San Marino GP
MotoGP

Misano MotoGP 2. antrenman: Islak zeminde Zarco lider, Quartararo zorlandı

MotoGP Misano 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Vinales en hızlısı San Marino GP
MotoGP

MotoGP Misano 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Vinales en hızlısı

Andrea Dovizioso Daha fazlası
Andrea Dovizioso
Yamaha, Dovizioso'yu Misano'da SRT ile MotoGP'ye döndürmeyi planlıyor!
MotoGP

Yamaha, Dovizioso'yu Misano'da SRT ile MotoGP'ye döndürmeyi planlıyor!

Espargaro, Dovizioso'nun neden Aprilia MotoGP koltuğuna geçmeyeceğini anlamıyor Katalan GP
MotoGP

Espargaro, Dovizioso'nun neden Aprilia MotoGP koltuğuna geçmeyeceğini anlamıyor

Dovizioso: "Aprilia ile yarışlara katılma planım yok"
MotoGP

Dovizioso: "Aprilia ile yarışlara katılma planım yok"

Çok Okunanlar Bugün

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"
Formula 1 Formula 1

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

Red Bull: "Monza'daki yavaş pit stop, FIA'nın yeni teknik direktifinden kaynaklanıyordu"
Formula 1 Formula 1

Red Bull: "Monza'daki yavaş pit stop, FIA'nın yeni teknik direktifinden kaynaklanıyordu"

Coulthard: "Tsunoda çantasını toplayıp eve dönmeli"
Formula 1 Formula 1

Coulthard: "Tsunoda çantasını toplayıp eve dönmeli"

2022 F1 takvimi böyle mi olacak?
Formula 1 Formula 1

2022 F1 takvimi böyle mi olacak?

WSBK Barcelona 2. antrenman: Toprak en hızlısı!
World Superbike World Superbike

WSBK Barcelona 2. antrenman: Toprak en hızlısı!

Resmi: İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarıyor!
Formula 1 Formula 1

Resmi: İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarıyor!

"Hamilton'ı şans değil Halo kurtardı"
Formula 1 Formula 1

"Hamilton'ı şans değil Halo kurtardı"

Hill: "Öfkeli Bottas, sonunda ne kadar hızlı olabileceğini gösterdi"
Formula 1 Formula 1

Hill: "Öfkeli Bottas, sonunda ne kadar hızlı olabileceğini gösterdi"

Son Haberler

Dovizioso, Yamaha ile ilk gününde "tuhaf" hissetmiş
MotoGP MotoGP

Dovizioso, Yamaha ile ilk gününde "tuhaf" hissetmiş

Sepang Racing Team'in adı 2022'den itibaren RNF Racing olacak
MotoGP MotoGP

Sepang Racing Team'in adı 2022'den itibaren RNF Racing olacak

Misano MotoGP 2. antrenman: Islak zeminde Zarco lider, Quartararo zorlandı
MotoGP MotoGP

Misano MotoGP 2. antrenman: Islak zeminde Zarco lider, Quartararo zorlandı

MotoGP Misano 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Vinales en hızlısı
MotoGP MotoGP

MotoGP Misano 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Vinales en hızlısı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.