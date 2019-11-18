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MotoGP / Valencia GP / Son dakika

Dovizioso: "Miller çok hızlı ama istikrarsız"

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Dovizioso: "Miller çok hızlı ama istikrarsız"
Ekleyen:
18 Kas 2019 18:53

Ducati MotoGP sürücüsü Andrea Dovizioso, Jack Miller'ın güçlü bir performansa sahip olduğunu ve sadece biraz daha tutarlı olmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Miller son iki sezonda Pramac'la mücadele ediyor ve 2020'de de Ducati'nin uydu takımında mücadele edecek.

Buna karşılık son haftalarda giderek daha iyi bir performans sergileyen Avustralyalı sürücünün, Danilo Petrucci'nin yerine Ducati fabrika takımında mücadele edebileceği iddia edildi.

Miller sezonu Petrucci'nin sadece 11 puan gerisinde noktalarken, son yarış olan Valencia'da Dovizioso'nun önünde podyuma çıktı.

Dovizioso,"Jack'in hızlı olduğu çok açık. Yeteneği de çok açık. Motosikleti sürme şekli benden farklı ama hızlı, pek çok pistte hızlı."

"Ama yine de pek çok iniş ve çıkış yaşadığı bir sezon oldu. Fabrika motosikletine sahip ve iyi bir şampiyona geçirme şansına sahipti."

"İnanılmaz yarışlar çıkardığını düşünüyorum ama bazı inişler de yaşadı. Bu durumda devam etmesinin iyi olacağını düşünüyorum çünkü hızı açık şekilde ortada, aynı durumda daha tutarlı olmaya çalışması gerekiyor." dedi.

Ducati takımlar şampiyonasını ilk sırada götürmesine rağmen son yarışta şampiyonluğu Repsol Honda'ya kaybetti ve bunda Petrucci'nin kazasının da etkisi vardı.

Marquez bu yıl takımının topladığı 458 puandan 420'sini toplayan isimdi.

Buna rağmen Ducati, Petrucci ile en güçlü sürücü ikilisi olduklarını düşünüyor.

"Şimdi bu durumdan ötürü elbette biraz hayal kırıklığı yaşıyorum. Sezon öncesinde bir röportaj vermiştim ve Danilo ile en güçlü sürücü kadrosuna sahip olacağımızı söylemiştim. Ama öyleydi. Maalesef Marc her şeyi tek başına yaptı ama bence herkes için çok güçlüydü."

Matteo Nugnes

Third place Jack Miller, Pramac Racing

Third place Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valencia GP
Pilotlar Andrea Dovizioso Şimdi al , Jack Miller
Takımlar Ducati Team Şimdi al , Pramac Racing
Editör Valentin Khorounzhiy

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