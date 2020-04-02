Dovizioso, Marquez’in yaptığı dört yıllık yeni anlaşmaya şaşırmış

Honda, Şubat ayında Marquez ile dört yıllık yeni bir sözleşme yaparak padoğu şaşırtmıştı ve bu anlaşmanın toplam 100 milyon euro değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Bu sene Ducati ile olan sözleşmesi bitecek olan Dovizioso, Marquez’in yeni anlaşmasına şaşırdığını belirtti.

Sky Italia’ya konuşan Dovizioso, “Marquez’in dört yıllık bir anlaşma yapmasına çok şaşırdım. Tam tersinin olacağını düşünmüştüm.”

“Ancak bu önemli kararların arkasında bilmediğimiz şeyler var.”

“Motosiklet değiştireceğini düşünmüştüm, ancak şu ana kadar başardıkları şeylerle beraber çokça motivasyonu ve düşüncesi olacak.” dedi.

Maverick Vinales ve Fabio Quartararo’nun 2021’de fabrika Yamaha’da yarışacağının açıklanması ve Suzuki’nin Alex Rins-Joan Mir kadrosunu korumasının beklenmesinin ardından sürücü pazarındaki hareketlilik, Ducati’nin az alternatife sahip olduğu anlamına geliyor.

2020 MotoGP sezonu ise, koronavirüs pandemisi sebebiyle ilk beş yarışını ya iptal etti ya da erteledi.

Dovizioso son yıllarda, sezon açılışı olan Katar’da birçok galibiyet almıştı. İtalyan sürücü, yarış bu sene de yapılsaydı yine galibiyet için savaşabileceğini düşündüğünü söyledi.

“Bence Katar’da galibiyet için savaşabilirdik. Ancak diğer sürücülerin röportajlarını dinlersek, altı ya da yedi sürücü galip gelebilirdi.”

“Birçok kişi iyi hissiyata sahipti, ancak sadece yarıştaki sonuç ve yarış için nasıl çalıştığınız önemli.”

“Rekabetçi olabilirdik. Ancak ne kadar rekabetçi olurduk bilemiyorum. Farkı, küçük ayrıntılar yaratıyor.”

“İyi çalıştık, ancak sadece iki sezon öncesi testi yaptığınızda çok çalışamıyorsunuz.”

“İki aydan sonra geri dönüyorsunuz ve ilk test, Malezya’daki zorlu koşullarda oluyor. Çok sıcak oluyor, yağmur yağabiliyor ve üç gündeki tüm avantajlardan yararlanacak enerjiniz olmuyor. Doğru zamanda denemeniz gereken birçok şey var ve hangi yöne gideceğinizi anlamanız gerekiyor.”

“Katar ayrıca yeni parçalar konusunda karar vermek için harika bir pist değil.”