Dovizioso: "Marquez, Quartararo'yu takip ederken çok agresifti"

Marquez, Petronas SRT sürücüsü Quartararo'yu takip ediyordu ve ikinci bölümün son anlarında Fransız sürücünün yaptıklarını yapmaya çalıştı ancak ikinci virajda şiddetli bir kaza yaptı.

Konuyu yorumlayan Dovizioso, "Her şeyi kazanan birisi için, pole pozisyonu savaşı veremediği bir günde bu tarz bir hamle yapmak, her zaman daha fazlasını istediğini gösteriyor."

"Bu, onun için iyi bir şey. Ama Fabio'nun hamlesi çok agresifti ve ben bunu yapmazdım. Ama herkes istediğini yapmakta özgür." dedi.

Marquez, kazanın Quartararo'nun yaklaşımını kopyalamaya çalışırken olduğunu kabul etti ve yarışa 11. sıradan başlayacak.

Quartararo ise durumu "oyunun bir parçası" şeklinde yorumlarken, pole pozisyonunu alana kadar Honda sürücüsünün kaza yaptığını bilmediğini söyledi.

Quartararo, "Damalı bayrağı geçene kadar onu görmedim. Onu fotoğraflarda gördüm. Bence ikimizin de çıkış turu çok yavaştı ve neredeyse pek çok kez kaza yapıyordum."

"İlk denemede arkamdaydı ve bence bizi takip ediyorsa, bu iyi bir iş yaptığımızı gösterir. Bence takımla birlikte bu yıl yaptığımız işten gurur duymalıyız."

"Bu, oyunun bir parçası. Bir gün Marc'ı takip etme şansım varsa yapacağım. Her iki sürücü için de iyi bir şey." dedi.

Andrew van Leeuwen