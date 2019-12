Dovizioso: Marquez ile aradaki korkutucu farkı kapatmak zor

Honda sürücüsü Marquez, bitime dört yarış kala Tayland'da son yedi yıldaki altıncı şampiyonluğunu yakaladı ve adeta Honda'yı tek başına şampiyon yaptı.

Dovizioso, Marquez'i yenmek için sürüş stilinde veya teknik anlamda neyi değiştireceği sorusuna, "Bu şampiyonada herkes maksimum seviyede çalışıyor. Sonucun ne olduğunun bir önemi yok."

"Bu çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz. Şu anda ne yapılacağını bilmek gerçekten çok zor çünkü bu fark gerçekten korkutucu. Biraz fazla. Her şey elbette mümkün. Son iki yılda daha fazla savaştık, bu yüzden tekrar savaşma şansımız var. Ama her yıl her zaman olduğu gibi farklı bir hikaye ve bence şu anda herkes endişeli çünkü tam olarak ne yapacaklarını bilmiyorlar."

"Neye daha farklı şekilde sahip olmak istediğimi biliyorum, ancak bunu yapabilmek için, buna motosiklette ve kendinizde sahip olmak için herkes çok sıkı şekilde çalışıyor."

"Bu onunla ilgili bir şey değil. Ama bir sürü insan, ve mühendisler büyük bir çaba harcadığında her şey ortaya çıkabilir. Yani zorlayacağız. Şu anda biraz zor, ama herkes için aynı. Ama bu şekilde düşünürseniz gelecekte yarışamazsınız." yanıtını verdi.

Marquez, finiş gördüğü tüm yarışlarda ilk ikide yer alarak bir sezonda en çok puan alma rekonu da eline geçirmişti.