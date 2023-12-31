Dovizioso: "Lorenzo Ducati'ye geldiğinde her şeyi ezip geçeceğini düşündü"

Marquez 2024 MotoGP sezonu için Gresini Ducati'ye katılacak ve birçok rakibi şimdiden şampiyonluk mücadelesine geri döneceğini tahmin ediyor.

Ancak, üç kez şampiyon olan Lorenzo, 2017'de büyük paralar karşılığında Japon takımından İtalyan üreticiye geçti. Ancak beklendiği kadar başarılı olamadı.

Lorenzo, Ducati'de geçirdiği MotoGP sezonlarını yedinci ve dokuzuncu sıralarda tamamlayarak kariyerinin en kötü iki sezonunu geçirdi.

Takım arkadaşı Dovizioso ise şampiyonluktan mahrum kaldı ve üst üste üç sezonu Honda'dan Marquez'in ardından ikinci sırada tamamladı.

Dovizioso şimdi Francesco Bagnaia'nın Marquez'in yaklaşan varlığını görmezden gelmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor.

GPOne'a verdiği demeçte Dovizioso, "Bagnaia Marquez'e önem vermemeli."

"Sadece kendini düşünmek zorunda kalacak. Çünkü bu büyük şampiyonları taklit etmeye çalışırsanız, sizi yoldan çıkarırlar."

"Bazı açılardan Lorenzo'nun zamanında olanlara benziyor."

"Jorge Ducati'ye geldi, her şeyi yıkıp geçeceğini düşündü ama sonunda öyle olmadı."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team

"Göreceğiz. Gerçekten merak ediyorum." dedi.

Dovizioso diğer Ducati sürücülerinin çok heyecanlı olduklarını, Marc'ı yenmek ve ona zor anlar yaşatmak istediklerini vurguladı.

Dovizioso, "Çok ilginç olacak. Çok hızlı gidecek ve iki şeye adapte olması gerekecek."

"Birincisi frenleme, çünkü Honda'sıyla buna her zaman alışkındı. Ancak ben hızlı bir şekilde adapte olacağı kanaatindeyim." dedi.

Marquez'in yapması gereken ikinci uyarlamanın ne olduğu sorulduğunda, Dovizioso sessizliğini korudu.

Günümüz motosiklerinin nasıl değiştiğini ve Marquez'in Ducati için nasıl değişmesi gerektiğini Dovisiozo bu sözlerle açıkladı: "Motorlar daha fiziksel ve hassas."

"Marquez, örnek vermek gerekirse, bir Ducati'nin arkasında hızlandığında istediğini yakalayabilir, ancak motosiklet yol tutuş nedeniyle hızlanmazsa hiçbir şey yapamaz."

"Ducati bazı detayları çözerken diğerleri zorlanıyor." dedi.