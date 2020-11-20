Dovizioso: "Kaçırdığım MotoGP şampiyonlukları benim için birer kayıp değil"

Dovizioso, geçtiğimiz hafta sezon sonunda MotoGP'den ayrılacağını ve gelecek yıl yarışlara bir yıl ara vereceğini açıkladı. İtalyan sürücü, sonrasında MotoGP'ye dönmek istese de bunun garantisi yok gibi görünüyor.

2008'de MotoGP'de yarışmaya başlayan Dovizioso, Honda ve Ducati ile yarıştığı süre zarfında 15 yarış kazandı ve 2017-2019 arasında Marc Marquez'in gerisinde şampiyona ikincisi oldu.

2013'te Ducati ile ilk zorlu bir ilk sezon geçiren Dovizioso, İtalyan ekiple her geçen yıl gelişerek ilk beşe girdi.

2020 sezonu, Dovizioso için benzer şekilde zorlu geçti ve Michelin’in yeni lastik yapısına uyum sağlayamadı. Ancak yine de Avusturya GP'sinde kazanmayı bildi.

Motorsport.com'a konuşan İtalyan sürücü, geri dönmemesi durumunda kariyerinden memnun olup olmayacağı sorusuna, "Evet, mutlu olacağım çünkü kariyerimin özellikle de son üç yıllık kısmında Ducati ile yaptıklarımı düşündüğümüzde..."

"Şampiyonluğu kazanamadık ve hedefimiz bunu başarmaktı."

“Yine de bu üç yılı düşünürsem, çok uzaklardan geldiğimiz için kaybetmişiz gibi hissetmiyorum ve bence üç yılda birlikte yaptığımız şey çok özeldi."

“Marc [Marquez] ve Honda'ya karşı yarıştık, bu yüzden onları yenmek bizim için çok çok zordu."

"Ama bu üç yıldan da çok memnunum. Sanırım önemli adımlar attık."

"Yani, bu konuda gerçekten mutluyum. Ama şu anda gerçekten geleceğe inanmak istiyorum." yanıtını verdi.

Dovizioso, 2020 sezonunun ardından motokros yaparak formda kalmaya çalışacak ve hedefini 2022'de spora "doğru proje ile geri dönmek" olarak belirledi.