Dovizioso, Jerez’de yarışabilecek

Dovizioso, Emilia Romagna’daki bölgesel motokros şampiyonası yarışında kaza yapmış ve sol köprücük kemiğini kırmıştı.

Daha sonra bu bölgeden operasyon geçiren İtalyan sürücünün, başlangıcı ertelenen 2020 sezonunun ilk yarışına yetiştirilmesi amaçlandı.

Operasyondan sadece iki gün sonra antrenmanlara başlayan Dovizioso, Jerez’de art arda gerçekleştirilecek iki yarışa kadar hazır olmayı hedefliyordu.

Salı günü MotoGP doktoru Angel Charte’yi ziyaret eden Dovizioso’nun bu hafta yarışmasına izin verildi. İtalyan sürücü, çarşamba günü Jerez’de gerçekleştirilecek testlerde Ducati motosikletini test edebilecek.

Ayrıca sene başında omzundan sorun yaşayan son şampiyon Marc Marquez de tamamen iyileşmiş şekilde piste çıkacak.