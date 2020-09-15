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MotoGP / Son dakika

Dovizioso: “İstikrarım, şampiyonluk için yeterli değil”

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Dovizioso: “İstikrarım, şampiyonluk için yeterli değil”
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Çeviren: Cem Özel, Editör

Andrea Dovizioso, şampiyona lideri olmasına rağmen, sahip olduğu istikrarın 2020 MotoGP şampiyonluğunu kazanması için yeterli olmayacağını düşünüyor.

Ducati sürücüsü, San Marino Grand Prix’si hafta sonunda zorlandı ve yarışı yedinci sırada tamamladı, ancak şampiyona lideri Fabio Quartararo’nun kaza yapmasıyla beraber altı puan farkla liderliğe yükseldi.

Dovizioso’nun performansı 2020’de çok istikrarsız. Ducati sürücüsü, İspanya GP’de üçüncü olup ilk Avusturya yarışında galibiyete ulaşırken, Çekya GP’de altıncı, Endülüs GP’de on birinci oldu.

Bu, Michelin’in 2020 lastik yapısının Dovizioso’nun Ducati’deki sürüş tarzına uymamasının bir sonucu olarak görülüyor.

Yaşadığı zorluklara rağmen Dovizioso, sahip olduğu tecrübeyle beraber bu seneki şampiyonluk adaylarından biri olarak görülüyor. İtalyan sürücü, bu sezon hiç yarış dışı kalmayan dört sürücüden biri.

Ancak Dovizioso, mevcut performansı sebebiyle bu şekilde düşünmüyor.

Tecrübesinin, şampiyonluk savaşında kilit nokta olup olmadığı sorulduğunda Dovizioso, “Elbette, ancak bu her sene oluyor.”

“Benim yaklaşımım bu şekilde ve şampiyona için işe yarıyor. Bu, benim olumlu yanlarımdan biri. Ancak yeterli değil, çünkü bu hızla şampiyonanın sonuna kadar savaşamazsınız.”

“Buna sahip olmak güzel, ancak yeterli değil.” dedi.

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Lastiklerin Ducati’de kendisini nasıl etkilediği sorulduğunda ise Dovizioso, “Yani, her pistte durum değişebilir.”

“KTM’e bakın, burada hızlı değillerdi. Yani bu, lastik dengesiyle ilgili ve her yarış, lastiğin farklı olması sebebiyle hızlı ya da yavaş olabilirsiniz.”

“Ancak lastiğin karakteristiği başka bir olay. Ducati’yi sürüş tarzımız, geçmişe göre farklı.”

“Geçmişte fren yapmalı, ön taraftan biraz ağırlık azaltmak için motosikleti kaydırmalı, yavaşlamalı ve dönmelisiniz.”

“Artık arka tarafta daha fazla yol tutuş var, bu yüzden virajlara yüksek açıyla çok hızlı girmek durumundasınız.”

“Benim sürüş tarzım böyle değil. İkinci sorun ise, viraj çıkışlarında gazı açarken beklemeniz gerekiyor. Çünkü maksimum açıda kayarken arka tarafı kaybetmek kolay.”

“Bu yüzden virajın ortasında hızlı olmak zor.” ifadelerini kullandı.

 
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Seri MotoGP
Pilotlar Andrea Dovizioso Şimdi al
Editör Lewis Duncan

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