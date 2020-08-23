Dovizioso, tuhaf bir sorun nedeniyle geride kalmış

Ducati sürücüsünün 4. antrenman seansında eskimiş orta lastiklerle performansı çok güçlüydü ancak bu performansı sıralamalara yansıtamadı.

Geçen hafta sonu yarışa 4. sıradan başlayan Dovizioso, bu hafta sonu ancak 9. sırayı elde edebildi. Johann Zarco'nun cezasıyla Dovizioso 8. sıradan yarışa başlayacak.

Dovizioso, "Daha önce hiç yaşamadığım tuhaf bir sorun yaşadım."

"Bu hafta sonu daha çok çalışma fırsatı yakaladık. İlk yarışta orta lastiklerle bu kadar çalışma fırsatı yakalayamamıştık."

"Atabileceğimiz maksimum sayıda tur, 32 tur attık. Ancak o şekilde sürüş yaparken yaptığınız frenle, yeni lastiklerle hızlı modda yaptığınız fren çok farklı oluyor."

"Sıralamalara başladığımızda, aynı ritmi bir daha bulamadım."

"Fren noktaları tutmuyordu. Agresif ya da daha hızlı olamıyordum."

"İlk lastikte 1:24.4 yaptım ancak maksimum zorlamıştım. Motosikletin ve lastiğin potansiyelini kullanabileceğimiz hislere sahip değildim."

"İkinci lastikte daha fazla zorladım ancak yine iyi hissetmiyordum. Bu yüzden lastiğin potansiyelini kullanamadım."

"Sonuç olarak 9. oldum. Bu kötü oldu çünkü ilk çizgilerden başlamak çok önemli olacak." dedi.

Dovizioso, yarış performansından emin olsa da birçok rakibinin geçen hafta sonuna göre hızlandığını düşünüyor.

Dovizioso, "Ne yazık ki, Avusturya'daki ilk yarışa göre biraz daha güçlü olan rakiplerimiz var."

"Bu yüzden bu yarış daha zor olacak. Start önemli olacak ancak yarış için maksimum çalışmayı yaptık."

"Suzukiler, Pol, Oliveira ve aynı zamanda Nakagami, sadece hızlı değil aynı zamanda istikrarlıydı."

"Birçok tur grup mücadelesi olabilir ve birçok şey yaşanabilir." dedi.