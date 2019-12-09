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MotoGP / Son dakika

Dovizioso, ikinci olmasına şaşırmış

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Dovizioso, ikinci olmasına şaşırmış
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
9 Ara 2019 17:10

Ducati MotoGP sürücüsü Andrea Dovizioso, birçok iyi motosiklete sahip olan şampiyon sürücü karşısında 2019'u ikinci sırada tamamlamasına şaşırdığını söyledi.

Honda ve Marc Marquez, baskın bir şekilde sezonu Dovizioso'nun 151 puan önünde ilk sırada tamamladılar. Dovizioso ise en yakın rakibinin 58 puan önünde, pek azımsanmayacak bir farkla ikinci oldu.

Dovizioso, ikisine de kendisinin sebep olmadığı iki yarıştan erken ayrılsa da sezon sonunda 2. olmayı başardı ve buna şaşırdığını kabul etti.

Dovizioso, "Sezonumuza farklı bir şekilde bakmamız lazım. Çünkü hedefimiz farklıydı. Hedefimiz şampiyonluk mücadelesi verip şampiyonluğu kazanmaktı ve bunu yapamadık. Bu açıdan mutlu olamayız."

"Hâlâ gelişmemiz gereken alanlar var. Ancak aynı zamanda gerçekçi olmamız lazım çünkü Honda ve Marc çılgın bir şey yaptılar. Sanırım rekor seviyede puan topladılar ve tüm şampiyonlukları kazandılar."

"Ancak aynı zamanda şampiyonaya baktığınızda tuhaf olduğunu görüyorsunuz, çünkü Marc rekor puan kazanırken ben de kendi rekorumu kırdım. Benimle arkamdaki sürücü arasında neredeyse 60 puan fark var. Bu, sezon boyunca iyi bir şekilde çalıştığımızı gösteriyor çünkü sadece iki defa sıfır çektim ve bunlar benim yüzümden olmadı. Büyük puanlar kaybettik."

"Başardıklarımızdan mutlu olabiliriz çünkü şampiyonadaki pozisyonumuzu doğruladık. Seviye çok yüksek. Arkama bakarsanız, bu sonuca şaşırdım çünkü arkamızda çok iyi motosikletlere sahip birçok şampiyon var."

"Bu sezon boyunca yarışları iyi idare ettik. Yani hangi taraftan baktığınıza bağlı." dedi.

Dovizioso, Marquez'in bu seneki performansının kendilerinin şampiyonluğu düşünmesini zorlaştırdığını söyledi.

Dovizioso, "Tabii ki 2019'daki performansımız yeterli değildi çünkü şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorduk. Ancak şu anda herkes Marc'ı yenmek için neler yapması gerektiğine bakıyor. Çok zor."

"Ancak imkansız değil çünkü Marc bu sene çılgın bir şey yaptı. Kimse bunu beklemiyordu. Gelecek sene her şey farklı olabilir. Her sezonun farklı hikayesi vardır. Bu yüzden bu düşünce yapısını sürdürmeli ve iyimser olmalısınız."

"Gerçekten sıkı çalışmaya, bu sezonki gibi çalışmaya devam etmeliyiz çünkü Ducati, mühendisler, benim ekibim ve ben, kısacası tüm ekip çok zorladı." dedi.

Yardımcı editör: Matteo Nugnes

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Editör Valentin Khorounzhiy

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