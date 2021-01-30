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MotoGP / Son dakika

Dovizioso, Honda'da Marquez'in yerini almaya "hazır"

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Dovizioso, Honda'da Marquez'in yerini almaya "hazır"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Andrea Dovizioso'nun menajeri Simone Battistella, Honda'nın sakatlığı devam eden Marc Marquez'in yerine çağırması halinde İtalyan sürücünün yarışmaya hazır olduğunu söyledi.

Aralık ayında kırık sağ kolundan üçüncü kez ameliyat olan ve 2020 sezonunun tamamını kaçıran Marquez'in 2021'in ilk yarışlarını da kaçırması bekleniyor.

Yeni sezonda 28 Mart'ta Katar'da yapılacak ve ardından yine Katar'da ikinci bir yarış daha olacak. Şu anda İspanyol sürücünün rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Eğer Marquez yarışamazsa Honda'nın bir sürücüye ihtiyacı olabilir ve böyle bir durumda koltuğun ana adaylarından biri Ducati fabrika takımı ile yollarını ayırmasının ardından seriye bir yıl ara veren Dovizioso olacak.

İtalyan sürücünün menajeri Battistella, henüz herhangi bir görüşme yapılmamış olsa da, Dovizioso'nun ihtiyaç halinde Honda ile spora dönebilecek kadar formda ve hazır olduğunu söyledi.

Battistella, Sky Italy'ye "Honda henüz temasa geçmedi ancak geçerse Andrea gerçekten hazır."

“Amatör seviyede motokros antrenmanı yapıyor, ancak bunu MotoGP'nin yeni sezonuna hazırlanıyormuş gibi yoğun yapıyor."

“Bu yıl 2022'de geri dönmesi için çalışacağız."

“Honda hakkında konuşursak, hem Andrea'nın hem de benim Marc'ın başına gelenler konusunda derin bir üzüntü duyduğumuzu söylememiz gerekiyor. Şu anda Marc'ın tam olarak ne zaman dönebileceğini değerlendiriyorlar."

“Bana göre bu kadar hassas bir durumda hata yapmaktan haklı olarak çok korkuyorlar."

“Önümüzdeki ay kararları açısından çok önemli olacak. Kendi açımızdan bakarsak, bir test sürücüsü olmak için yapılan tüm teklifleri reddettik ve bu nedenle başka şeyler yapma özgürlüğüne sahibiz. Ayrıca gride geri dönmeye de hazırız." dedi.

Honda, geçen yıl Marquez'in yerine takımın test sürücüsü Stefan Bradl'ı geçirmiş ve Alman sürücü yıl sonuna doğru iyi bir performans göstermeye başlamıştı.

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Editör Lewis Duncan

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