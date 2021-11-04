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MotoGP / Algarve GP Haberler

Dovizioso, henüz Yamaha motosikletini istediği tarzda süremiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2022'de tam sezon yarışmak için Petronas SRT ile sözleşme imzalayan Andrea Dovizioso, buna rağmen henüz Yamaha motosikletini içgüdüsel şekilde süremediğini dile getirdi.

Dovizioso, henüz Yamaha motosikletini istediği tarzda süremiyor

MotoGP'de 15 yarış galibiyeti bulunan Dovizioso, San Marino Grand Prix'sinde, Yamaha fabrika takımına geçen Franco Morbidelli'nin Petronas SRT'deki koltuğunu devraldı ve gelecek yıl RNF adı altında yarışacak takımla tam sezon mücadele edecek.

2021'in büyük bölümünü kenarda geçiren Dovizioso, geride kalan üç yarışın ardından MotoGP'de son kez 2012 yılında kullandığı Yamaha motosikletine uyum sağlamakta zorlandı.

Austin hafta sonunda 13. olarak önemli bir adım attığını düşünen Dovizioso, geçen hafta Misano'daki Emilia Romagna Grand Prix'sinde motosikleti istediği gibi sürmekte zorlandı ve yarış dışı kalan sürücüler sayesinde 13. sırada finiş gördü.

Bu hafta sonu  yapılacak Algarve GP öncesi konuşan Dovizioso, 2019 M1'i sürerken bazı alanlarda zorlandığını söylese de, genel olarak motosikleti "yeterince iyi süremediğini" belirtti.

Perşembe günü Motorsport.com'a konuşan Dovizioso, şu ana kadarki adaptasyon sürecini nasıl değerlendirdiği sorulduğunda, "Motosiklette kendimi iyi hissetmiyorum, ancak ilk Misano yarışından sonra Austin'de iyi bir ilerleme kaydettim ve mutluydum."

"İkinci Misano yarışında olanlardan mutlu olamam, fakat sadece yarışta kuru zeminde sürdüm."

"İçerisinde bulunduğumda, rakiplerimle karşılaştırıldığında motosiklette henüz içgüdüsel davranamıyorum."

"Yani ikinci Misano yarışında olanlar normal mi bilmiyorum çünkü doğrudan [sadece] yarışta kuru zeminde yarıştık."

"Fakat bunun birkaç şeyin karışımı olduğunu düşünüyorum çünkü motosiklette, yani 2019 motosikletinde o kadar da iyi çalışmayan şeyler var."

“Bu yüzden o alanda kaybediyorum ve diğer alanlarda da hâlâ yeterince iyi sürmüyorum."

"MotoGP artık çok çılgınca, herkes hızlı ve benim durumumdaysanız grubun ortasında olmak o kadar kolay değil."

“Fakat genel olarak her koşulda deneyim kazanmaya devam ediyorum ve her şey yolunda. Benim için her şey çok önemli ve sezonun sonunda yeni motosikleti sürecek olmak olmak güzel.” dedi.

Andrea Dovizioso, Petronas Yamaha SRT

Andrea Dovizioso, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

En çok nerede kaybettiğini belirtip belirtmeyeceği sorulduğunda, Dovizioso şunları ekledi: "Kaybettiğim kısmın hızlanma olduğuna eminim."

"Çıkışta o kadar iyi değilim çünkü hızlanmaya çalışıyorum ama istediğim noktada yol tutuş olmuyor, bu yüzden o kadar düzgün olamıyorum."

“Ayrıca frenleme noktalarında, yeni Yamaha'ya kıyasla vakit kaybediyorum. Yeni Yamaha'nın daha iyi bir yavaşlama yeteneğine sahip olduğunu düşünüyorum."

Dovizioso, küçük şeyler dahi olsa turun sonunda kendisine pahalıya patladığını ekledi.

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