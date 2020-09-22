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MotoGP / Son dakika

Dovizioso frenlemede sorun yaşıyor

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Dovizioso frenlemede sorun yaşıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ducati'den Andrea Dovizioso, "tuhaf" Emilia Romagna Grand Prix'sini sekizinci sırada tamamlamasının ardından frenleme tarzını, 2020 Michelin MotoGP arka lastiklerine uyacak şekilde adapte edemediğini söyledi.

Michelin bu yıl yeni bir arka lastiğe sahip ve Dovizioso, mevcut frenleme tarzını bu lastiklere adapte etmekte zorlandı.

Dovizioso, geçen ay yaptığı açıklamada önceki ayarlarının mevcut lastikten ötürü artık çalışmadığını ve sürüş tarzını bu lastiklere göre uyarlamaya çalıştığını belirtti.

Salı günü Misano'da düzenlenen testte daha iyi gözüken Dovizioso, bu test öncesinde, hem sıralama turları hem de yarışta geride kaldı.

Şampiyonayı bir puan farkla ilk sırada götüren Dovizioso, "Hayal kırıklığına uğradım çünkü frenleme konusunda çok fazla çalışıyoruz ancak yine de bunu yapamıyorum."

"Bu çok sinir bozucu çünkü verilerde bunu kolayca görebiliyoruz ancak pistte bunu değiştirmek çok zor. Yarış çok garipti."

"İlk iki virajda diğer sürücülere bazı sıralar kaybettim ve 8. virajda Aleix'in olayı nedeniyle dört sıra daha kaybettim. Gerçekten gerideydim ve Mir gibi geri dönebilecek hızım yoktu."

"Biraz daha tutarlıydım ve Misano 1'den biraz daha iyi hissediyordum. Ancak durumu düzeltebilecek hıza sahip değildim. Bu yüzden bu konuda gerçekten hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Dovizioso, eski lastiklerle iyi turlar atabildiğini ama yeni lastiklerle aynı tempoyu tutturamadığını söylüyor.

"Bir başka değerlendirme, lastiğin sol tarafının tamamen bittiği yarışın dörtte üçlük kısmında 1:32.9 yapabilmemdi."

"Bu, lastik daha iyi durumda olduğunda yeterince hızlı olmadığım anlamına geliyor."

"Bunu anlamaya çalışmalıyız çünkü sıralama turları ve yarışta için çok önemli olacak. Bu yüzden hayal kırıklığı yaşıyoruz, bundan mutlu olamayız.

"Ama her şeye rağmen şampiyonluk için savaşıyoruz ve şimdi hem pist  düzeni hem de tutuşu farklı olan Barcelona gibi farklı bir yere gidiyoruz."

"Bence oradaki yol tutuş çok, çok düşük. Bizim için daha mı iyi yoksa daha mı kötü olacak bilmiyorum, ancak farklı bir durumda olacağız."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Andrea Dovizioso
Takımlar Ducati Team
Editör Lewis Duncan

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