Dovizioso: “Eski ayarlar, artık Ducati’de işe yaramıyor”

Dovizioso, 2020 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı. İspanya GP’de sürpriz bir üçüncülük alan İtalyan sürücü, Endülüs GP’de altıncı oldu ve 18. sıra ile kariyerinin en kötü sıralama derecesini aldığı Brno’da ise 11. olabildi.

Ducati sürücüsü, sezon başından beri Michelin’in daha fazla yol tutuş sağlayan yeni arka lastiğinde zorlandı. Bu lastik, tecrübeli sürücünün virajlarda motosikletini istediği kadar kaydıramamasına, frenlemede de ön tarafta zorlanmasına sebep oluyor.

MotoGP’de, frenlemelerde en güçlü sürücülerden biri olarak kabul gören Dovizioso, özellikle uydu sürücüleri Johann Zarco ve Francesco Bagnaia’ya göre bu alanda kayıp yaşamasının “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Tüm bu sorunların lastiğe bağlı olup olmadığı sorulduğunda Dovizioso, “Elbette. Motosiklet pek farklı değil, GP19 ve GP20 oldukça benzer. Ancak önemli olan nokta bu değil.”

“Arka lastik elbette ön tarafı zorluyor ve ayrıca farklı şekilde çalışıyor. Bunu değiştirmeliyiz, ancak bu o kadar kolay değil.” dedi.

Andrea Dovizioso, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dovizioso, frenlemelerde tarzını değiştirmenin kendisine herhangi bir kazanç sağlamadığını ve bunu motosiklet ayarlarıyla düzeltmeleri gerektiğini söyledi. Ancak 34 yaşındaki sürücü, Ducati’nin geçmişte bulduğu ayar çözümlerinin çalışmadığını belirtti.

“Sürüş tarzımda biraz değişiklik yapmanın, durumu iyileştirebileceğini düşünmüştüm. Ancak durum böyle değil ve sanırım ayarlardan daha fazla yardım almam gerek.”

“Bahaneler üreten bir sürücü değilim, ancak verilerimi kontrol ederseniz, sürekli ön tarafı kitlediğimi görebilirsiniz. Bu, o anda motosikletimi limitlerde sürdüğüm anlamına geliyor ve her frenleme noktasında 0.1 saniye kaybediyorum. Farklı bir yönde ilerlemeliyiz.”

“Sanırım limitimiz, son iki yılda yaptıklarımızı yapmaktı, çünkü işe yarıyordu ve şimdi ise işe yaramadı. Şu anda durum net değil ve yavaş olmamın sebebi de bu.”

“Brno’daki gibi herkes için arka tarafın kötü olduğu bir yarışta frenlemede, virajların ortasında yavaşsanız, 11. olursunuz.”

Brno’da, 2019 versiyon Ducati ile Zarco pole pozisyonunu almış ve Endülüs GP’de de 2020 model Ducati ile Bagnaia podyum almaya giderken mekanik sorun yaşamıştı.

Dovizioso, her iki sürücünün de yeni arka lastikle daha az sorun yaşamasını, Ducati ile genel olarak daha az tecrübeye sahip olmalarına bağladı.

“Danilo’ya (Petrucci), Jack’e (Miller) ve bana bakarsanız, bu motosiklet üzerinde çokça tecrübemiz var ve az çok aynı sorunu yaşıyoruz.”

“Pecco (Bagnaia) ve Zarco daha az tecrübeye sahip ve farklı bir yöne gittiklerini düşünüyorum. Çünkü son üç yılda Ducati için iyi olacak yönü takip edecek tecrübeye sahip değillerdi.”