Dovizioso: "Emekli olma vaktim gelmişti"

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Yamaha ve RNF Racing, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'sinden önce Andrea Dovizioso'un Misano yarışının ardından emekli olacağını duyurdu.

15 MotoGP zaferi bulunan Dovizioso, 2020 sezonunun sonunda Ducati'den ayrılmış ve ardından seriye kısa bir ara vermişti. Bu süreçte Aprilia ile testlere çıktı ve ardından Yamaha'nın teklifini kabul ederek, RNF ile spora döndü.

Geride kalan süreçten pek keyif alamayan Dovizioso, MotoGP'ye kendi ülkesinde yapılacak yarışla veda etmenin en doğru karar olduğunu düşünüyor.

Silverstone'da Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, "Yamaha'ya ve takıma teşekkür etmek istiyorum çünkü bana büyük destek verdiler ve beni anladılar."

"Bu benim için çok önemliydi. Onlarla durumum hakkında konuşmak beni rahatlattı."

"Zor bir karardı. 20 yıl sonra bu tür bir kararı almak her zaman zor oluyor fakat sorun değil, rahatım ve karar verme zamanı geldi."

"Bir sürücü olarak antrenmanlarda veya yarışta olmak istediğiniz yerde değilseniz, zihninizde bir şeyler dönmeye başlıyor ve o anın geldiğini anlıyorsunuz. İşte bu yüzden böyle bir karar aldım."

"Bir sürücü olarak bu şeyler hakkında çok fazla düşünmeniz o kadar da hoş olmuyor."

"Fakat kendinizi rekabetçi hissetmediğinizde, bunun hakkında çok fazla düşünmeye başlıyorsunuz."

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“İçimde bu kararı almaya yönelik böyle bir his vardı. Bu hisle Misano'nun son yarış, son ev yarışım olacağını ve son noktayı güzel bir partinin yanı sıra, arkadaşlarım ve tüm taraftarların yüzündeki büyük gülümsemelerle koyabileceğimi düşündüm."

Dovizioso'nun MotoGP kariyeri 2002'de 125cc sınıfıyla başlarken, 2004'te dünya şampiyonu oldu, 2005'te 250cc'ye geçerken 2008'de Honda ile MotoGP'ye adım attı.

Burada Honda, Yamaha ve Ducati ile yarışan Dovizioso, geri dönüşünde Yamaha M1'e uyum sağlamakta zorluk çekti.

Dovizioso, “Motosiklete bindiğim andan itibaren, motosikletin temellerini hissedebiliyordum."

"Hemen yol tutuş konusunda biraz şaşırdım. Bence bu, zorluk çektiğim en büyük konuydu. Yamaha'yı sürme şeklim, motosikletin potansiyelini kullanma konusunda en iyisi değildi çünkü Fabio her yarışta motosikletin rekabetçi olma ve bu şampiyonluk için mücadele etme potansiyeli olduğunu gösteriyor."

“Takımla çok çalıştım, Ramon ve Yamaha ile çok şey denedim. Belki de çok fazla şey denedim."

“Sadece sürüş tarzım, pistlere yaklaşım şeklim ve Yamaha'nın karakteristiği arasında bağ yoktu." dedi.