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MotoGP / Styrian GP / Son dakika

Dovizioso: “Ducati’nin şampiyonluk mücadelesi kontrol altında değil”

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Dovizioso: “Ducati’nin şampiyonluk mücadelesi kontrol altında değil”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Andrea Dovizioso, Ducati’nin 2020 MotoGP şampiyonluğu için istikrarlı bir aday olma konusunda “durumun kontrol altında olduğunu” düşünmüyor.

Avusturya GP’deki galibiyetinden sonra Dovizioso, hasarı en aza indirdiği ikinci Red Bull Ring yarışında beşinci oldu.

Şampiyona lideri Fabio Quartararo ancak 13. olabilirken, Dovizioso aradaki puan farkını sadece 3’e indirdi.

Ancak İtalyan sürücü, Ducati’nin 2020 model Desmosedici’nin istikrar sorununu çözdüğünü düşünmüyor ve bu durum kendisini hayal kırıklığına uğratıyor.

Dovizioso, “Bence şampiyonadaki durum iyi, ancak birçok iniş ve çıkış yaşamanızla beraber durum kontrol altında olmuyor.”

“Bu yüzden şu anda iyi bir hissiyata sahip değilim, çünkü bazı pistlerde zorlamak için durumu kontrol altında tuttuğumuzu düşünmüyorum.”

“Ve her yarışta iniş çıkışlar yaşayabiliyorsunuz. Bu, son dört beş senede hiç başımıza gelmedi ve bu konuda zorlanıyorum. Bu konuda hayal kırıklığı yaşıyorum, çünkü ilk yarıştan beri hiç kimse istikrarlı değil ve bunun alışılmadık bir şey olduğunu düşünüyorum.”

“Bu konuda bir cevabım yok ve bunu sevmiyorum.”

 

İstikrar sorunu, Dovizioso’yu Steiermark hafta sonunda oldukça etkiledi. Sıralama turlarında lastiklerin ‘garip’ hissettirmesiyle zorlanan İtalyan sürücü, yarışın kırmızı bayrakla durdurulmasından önce de arka tarafta kullandığı orta lastikte tempo bulmakta zorlandı.

Dovizioso yarış yeniden başladıktan sonra arka tarafta yumuşak lastiğe geçti ve çok daha güçlü gözüktü ancak güçlü frenleme becerisini, lider grupta sıkışıp kaldığı için kullanamadı.

“Yarışın ilk yarısı oldukça kötüydü ve çok garip bir durumdu. Çünkü çok çalışıyoruz ve antrenmanlarda oldukça uzun bir sürüş yapmıştık ve her şey çok iyi çalışmıştı. Yarışta da çok iyi olacağını düşünmüştüm.”

“Ancak ilk turdan itibaren lastik normal bir şekilde çalışmadı ve her geçen turda daha kötü hale geldi.”

“Bu yüzden bir şeylerin yanlış olduğundan oldukça eminim, ancak Michelin ile konuştuk ve bunun üzerinde çalışacaklar.”

“Kırmızı bayrak konusunda şanslıydım, lastikleri değiştirebildim ve yumuşak lastik normal şekilde çalıştı.”

“Ne yazık ki diğer sürücüleri geçemedim, çünkü üçüncü çizgiden başladım ve herkes çok hızlı kalktı ve arkadaysanız normal bir şekilde frenleyemiyorsunuz.”

“Avusturya’da bu sıkıntı daha büyük, çünkü sadece tek bir çizgide frenleme yapıyorsunuz ve hava koridoru ile lastiğin sıcaklığı da frenlemeyi çok zorlaştırıyor.”

“Benim iyi olduğum konu frenlemelerdi. Ancak diğer sürücüleri takip ediyorsanız, istediğiniz yerde frenleyemiyorsunuz.”

“Ve viraj çıkışlarında da zorlanan ben oluyorum. Geçiş yapmaya hazırlanamıyorum, çünkü virajdan önümdeki sürücüyle aynı hızda çıkamıyorum.”

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Styrian GP
Pilotlar Andrea Dovizioso Şimdi al
Takımlar Ducati Team Şimdi al
Editör Lewis Duncan

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