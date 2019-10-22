Dovizioso, Ducati’nin maksimum yol tutuştaki performansından endişeli

Dovizioso, Motegi yarışının son bölümünde ikinci sıradaki Fabio Quartararo’ya büyük bir hızla yaklaşmış ancak rakibini geçemeyerek üçüncü olmuştu. İtalyan sürücü, yarış galibi Marc Marquez’in sadece 1.5 saniye gerisinde kalmıştı.

Son bölümde Quartararo lastikleri, Marquez ise yakıtı yönetmeye çalışırken, Dovizioso yarışın başlarında performans eksikliği yaşadı ve uzun süre Petronas Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli’nin arkasında kaldı.

Dovizioso, “Yol tutuşum herkesten iyi olduğu zaman yeterince hızlı değildim. Viraj ortalarında çok zaman kaybediyordum, Morbidelli’den hızlı olamıyordum.”

“Turlar geçtikçe lastikler kötüleşti ve motosikletim giderek daha iyi hale geldi. Daha iyi frenleme yapabildim ve tur zamanlarım gelişti.”

“Yarışın son bölümünden çok memnunum, çünkü hislerim gerçekten iyiydi, turlarım iyiydi. Ancak yol tutuş iyi olduğunda hızlı değiliz.”

“Bu, analiz edip üzerinde çalışmamız gereken bir şey. Çünkü antrenmanlarda üst sıralarda olmakta zorlanıyoruz, yarışların başlarında olduğu gibi.”

“Bu konuda biraz hayal kırıklığına uğradım, özellikle de yarışın sonunda gerçekten hızlı olduğumu görünce. Ancak durum bu, bunu analiz etmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Dovizioso’nun takım arkadaşı Danilo Petrucci de aynı şekilde yarışın başında daha az rekabetçiydi. Ancak Petrucci, yarışı dokuzuncu sırada bitirebildi.

Petrucci, “Pozisyonumdan memnun değilim. Başta ön lastikte çok, motosikleti durdurmakta zorlandım. Ön lastiğin sıcaklığı gerçekten çok yüksekti. Öndeki çocuklarla aynı tempoyu tutturmak zordu.”

“Daha sonra sıcaklığı düşürmeyi başardım ve hissiyat daha iyi hale geldi ama çok geçti. Yarışın ikinci bölümünde hissiyat daha iyiydi ancak çokça zorlandım.”

“Mutlu olamam. Öndekilerle aradaki fark daha azdı, ancak istediğim yarış bu değildi.” ifadelerini kullandı.