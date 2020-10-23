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MotoGP / Teruel GP / Son dakika

Dovizioso, Ducati'de takım emri olmasını beklemiyor

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Dovizioso, Ducati'de takım emri olmasını beklemiyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Ducati sürücüleri Andrea Dovizioso ve Danilo Petrucci, Aragon GP sıralamalarında yaşanan anlaşmazlığa rağmen takım emirleriyle alakalı bir görüşme olmadığını söyledi.

Dovizioso, Aragon GP sıralamalarında Petrucci'nin Q1'de kendisini referans alarak tur zamanını iyileştirmesi karşısında kızmıştı. Bunun sonucunda Petrucci Q1'i geçerken Dovizioso elendi ve 13. sıradan yarışa başladı.

Petrucci'nin bu hamlesi o seansın ardından Ducati tarafından savunulsa da, Dovizioso bu hamlenin şampiyonluk mücadelesinde pek akıllıca olmadığını söylemişti. Petrucci'nin şampiyonluk umudu bulunmazken Dovizioso, liderin 15 puan gerisinde yer alıyor.

Bu hafta sonu yine Aragon'da gerçekleştirilecek yarışta takım emri olup olmayacağı sorulduğunda Dovizioso, "Hayır. Şu an için öyle bir şey yok. Böyle bir şey konuşmadık. Şu anda her şey aynı." dedi.

Motorsport.com'un aynı soruyu sorması üzerine Petrucci, "Yarıştan sonra konuşma fırsatı olmadı. İkimiz de oldukça yorgunduk ancak her şey açık. Bu hafta asla takım emirleri konuşulmadı. Henüz çok erken." dedi.

Perşembe günkü basın toplantılarında, Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir de bu ihtimali reddetmişlerdi.

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Dovizioso, gelecek ay gerçekleştirilecek art arda 3 yarış öncesinde bu hafta sonu alacakları sonucun önemli olacağını söyledi.

Dovizioso, "Bu tabii ki çok önemli bir yarış olacak. Çok önemli çünkü geride 4 yarış var ve puan farkı çok fazla değil. Şampiyonluk için mücadele etmek istiyorsak, fazla puan kazanmamız lazım. Buna odaklanacağız. Bu hafta sonu herkes daha hızlı olacağı için, bunun ne kadar zor olacağını biliyoruz."

"Bu yüzden antrenmanda ilk 10'da yer almak çok zor olacak. Ancak günün sonunda, geçen hafta sonundan daha hızlı olabiliriz ve hava şartları daha iyi olacak. Odaklanacağız ve ilk iki çizgide yer almaya çalışacağız."

"Bu büyük fark yaratacak çünkü herkes bu lastiklerle zorlanıyor. Yukarılarda yer alıp daha iyi sürmek, en başından itibaren istikrarlı olmak sonunda fark yaratacak." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Teruel GP
Pilotlar Andrea Dovizioso , Danilo Petrucci
Takımlar Ducati Team
Editör Lewis Duncan

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