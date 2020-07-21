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MotoGP / İspanya GP / Son dakika

Dovizioso: "Ducati podyuma rağmen bir adım daha atmak zorunda"

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Dovizioso: "Ducati podyuma rağmen bir adım daha atmak zorunda"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 Tem 2020 08:05

Andrea Dovizioso, Ducati ile Jerez'de podyuma çıkmasına rağmen henüz saf hız olarak yeterince iyi olmadıklarını söyledi.

Michelin, 2020 için yeni bir arka lastiğe sahip ve bu arka lastik, daha fazla yol tutuş sunduğu gibi, daha iyi bir dayanıklılığa da sahip.

Bazı motosikletler (özellikle Yamaha, Suzuki ve Aprilia) için son derece faydalı olsa da, Ducati takımı bu lastiklere adapte olmakta zorlandı.

Marc Marquez'in kazası ve Jack Miller'ın sorunları, Dovizioso'nun Jerez'deki ilk yarışta podyuma çıkmasına yardımcı oldu.

Dovizioso yarıştan sonra, "Evet, pek çok nedenden ötürü adeta bir zafer gibi. Özellikle de hızım yeterli olmadığı için bir zafer gibi hissettiriyor."

“Onlarla [lider gruptakilar] gerçekten savaşamadım çünkü daha yavaştım."

“Ama zor anlarda pes etmedim ve hata yapmadım. Kilit nokta buydu.

“Jack'e sondan ikinci tur iyi bir hamle yapabildim. Çünkü [Franco] Morbidelli de beni geçebilirdi."

“Bu yüzden hemen cevap vermek zorunda kaldım, ama yapabileceğim en iyi şey buydu."

“Hızı geliştirmeliyiz çünkü Marc herkesten daha hızlıydı ve ayrıca bu iki sürücü de [Maverick Vinales ve Fabio Quartararo] bizden çok daha hızlıydı.

“Sanırım Jerez'de başka bir yarış daha yapmak iyi olacak. Çünkü lastikleri çalıştırmamız için elektroniği anlama konusunda çok fazla geri bildirimimiz var."

“Ama hız konusunda bir adım daha atmalıyız.” dedi.

Dovizioso, son üç sezon boyunca şampiyonada ikinci oldu ve eğer Marquez, sakatlığı nedeniyle pek çok yarışı kaçırırsa, şampiyonluğun ana adaylarından birisi olacak.

İtalyan sürücü mücadelede olacağına inansa da, Ducati'nin mevcut hızının işleri karıştırdığını kabul etti.

Şampiyon olup olamayacağı sorusuna İtalyan sürücü, "Mücadelede olacağıma inanıyorum."

“Bu henüz ilk yarış ve ikinci yarış da aynı durumda olacak."

"Zor olacak. Bugün gördüklerimden sonra o kadar da kolay değil." yanıtını verdi.

 
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Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Editör Lewis Duncan

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