Dovizioso, Ducati ile katıldığı son MotoGP sıralama turlarının ardından "kızgın"

Dovizioso bu hafta sonunun ardından Ducati'den ayrılacak ve 2022'de geri dönmek hedefiyle yarışlara ara verecek.

Potansiyel olarak son MotoGP yarışına 12. sıradan başlayacak olanca İtalyan sürücü, yarış hızının iyi olabileceğini düşündüğü için, bu sonuçtan ötürü hayal kırıklığı yaşıyor.

Dovizioso, "Sıralama turları hakkında konuşursak, çok kızgınım ve hayal kırıklığına uğradım çünkü hızım antrenman turlarında çok gelişti ve ilginç bir yarış tempom var."

"Pek çok nedenden dolayı, ilk iki çizgiden başlamak önemliydi, çünkü bu pistte geçiş yapmak çok ama çok zor, çünkü her zaman belli bir açıyla sürmek zorundayız."

"Gerçekten pistte sert frenleme yok ve Michelin'in mevcut lastikleriyle çok geç veya agresif frenleme yapamazsınız. Gördüğünüz gibi pek çok sürücü frenleme konusunda çok fazla hata yaptı, çünkü belli bir açıyla gelirken ön tarafı çok kolay kilitliyoruz ve durum çok zor oluyor."

“Birini takip edebiliyorsanız, pistin çoğunda çok daha hızlı olabilirsiniz. Yarışta, hızdan o kadar da yoksun değilseniz, bunu yapabilirsiniz. Bu yüzden çok hayal kırıklığına uğradık çünkü gridde iyi bir pozisyona ihtiyacımız vardı. Ama neler olacağını göreceğiz."

“Her şeyi kaybetmedik çünkü çok sayıda binici ile üreticiler şampiyonluğu için savaşıyoruz ve onlar etrafımdalar. Başlangıç çok önemli olacak, çünkü ilk iki viraj dar ve bir pozisyon kazanmak neredeyse imkansız. Odaklanmalıyız çünkü hızımız var.”

Dovizioso, zorlu şartlara ve asfalta rağmen, kariyerine farklı bir yerde son verdiği için mutlu.

"Son yarışı yeni bir pistte yapacağım için mutluyum. Burası harika bir yer ama pist düzenini çok fazla sevmiyorum. Çünkü tarzım farklı."

“Normalde ben sert frenleme yapmayı severim. Malezya, Japonya tamamen farklı pistler oraları seviyorum. Ama yine de burası, kariyerimi bitirmek için gerçekten güzel bir yer.”