Dovizioso "daha hızlı" Pramac sürücülerini kopyalamak istemiyor

Dovizioso, 2019 Almanya GP'den bu yana ilk kez sıralama turlarının ilk bölümünde elendi ve Pazar günkü yarışa 14. sıradan başlayacak.

Pramac Ducati uydu takımından Bagnaia üçüncü sırada yer alırken, Jack Miller yedinci sırada kendisini buldu.

Hem Miller hem de Bagnaia geçtiğimiz hafta sonu da fabrika ekibi sürücülerini geride bırakmıştı. Ancak Dovizioso yarışta her ikisini de geride bıraktı ve üçüncü oldu.

Dovizioso Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Durum geçen yıldan farklı, çünkü lastikler farklı ve çoğu zaman Bagnaia ve Miller yeni lastiklerle iyi tur zamanları yapabiliyorlar. Ama eğer [yarış] temposuna bakarsanız, daha hızlı değiller. Yani tek turda iyi bir iş yaptılar."

“Bugün gerçekten iyi bir iş çıkardılar. Aynı zamanda son sıralama turlarında da güçlüydüler, gerçekten iyi turlar attılar. Bu durumda daha iyiler çünkü farklı şekilde sürüyorlar ve [lastiğin] karakteristiğini farklı bir şekilde yönetebiliyorlar."

“Ama sürüşlerini kopyalamak istemiyorum. Neler yapabileceğimizi anlamaya çalışıyorum. Her sürücünün sürüş stili farklı, bu yüzden hızlı olabilmek için kendi yolunuzu bulmalısınız. Yarışta Hızlı ve güçlü olmanın en iyi yolu bu çünkü nihai olarak yarışta istikrarlı ve güçlü olmanız gerekiyor."

Petrucci doğrudan Q2'ye geçerek geçen hafta sonuna göre daha iyi bir iş yaptı. Ancak İtalyan sürücü, öğleden sonranın kendisi için zor geçtiğini söylüyor.

"Öğleden sonra viraj hızını korumakta çok zorlandım. Motosikleti durdurmak zordu ve hiçbir şey daha iyi değildi. İkinci lastikle [Q2'de] küçük bir sorun yaşadık. Aslında bu sabahki sonuçtan oldukça memnundum çünkü mücadelede kalabileceğimizi hissettim. Ama öğleden sonra hemen hemen bir felaketti ve en iyilerin temposunda gidemedik."

“Sıralama turlarında mükemmel bir tur atamadım, ancak öğleden sonra sıcak şartlarda motosikleti durdurmakta zorlandım."