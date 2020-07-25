MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
-
26 Tem
Warm Up:
12 Saat
:
37 Dakika
:
57 Saniye
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
11 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
18 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
-
23 Ağu
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
02 Eki
-
04 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
82 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
-
08 Kas
Sıradaki Etkinlik
103 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
110 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
20 Kas
-
22 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Endülüs GP / Son dakika

Dovizioso "daha hızlı" Pramac sürücülerini kopyalamak istemiyor

paylaşım
yorumlar
Dovizioso "daha hızlı" Pramac sürücülerini kopyalamak istemiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Tem 2020 18:15

Andrea Dovizioso, Pramac Ducati sürücülerinin güçlü performansına rağmen, onların GP20 ile yaptıklarını “kopyalamak” istemediğini söyledi.

Dovizioso, 2019 Almanya GP'den bu yana ilk kez sıralama turlarının ilk bölümünde elendi ve Pazar günkü yarışa 14. sıradan başlayacak.

Pramac Ducati uydu takımından Bagnaia üçüncü sırada yer alırken, Jack Miller yedinci sırada kendisini buldu.

Hem Miller hem de Bagnaia geçtiğimiz hafta sonu da fabrika ekibi sürücülerini geride bırakmıştı. Ancak Dovizioso yarışta her ikisini de geride bıraktı ve üçüncü oldu.

Dovizioso Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Durum geçen yıldan farklı, çünkü lastikler farklı ve çoğu zaman Bagnaia ve Miller yeni lastiklerle iyi tur zamanları yapabiliyorlar. Ama eğer [yarış] temposuna bakarsanız, daha hızlı değiller. Yani tek turda iyi bir iş yaptılar."

“Bugün gerçekten iyi bir iş çıkardılar. Aynı zamanda son sıralama turlarında da güçlüydüler, gerçekten iyi turlar attılar. Bu durumda daha iyiler çünkü farklı şekilde sürüyorlar ve [lastiğin] karakteristiğini farklı bir şekilde yönetebiliyorlar."

“Ama sürüşlerini kopyalamak istemiyorum. Neler yapabileceğimizi anlamaya çalışıyorum. Her sürücünün sürüş stili farklı, bu yüzden hızlı olabilmek için kendi yolunuzu bulmalısınız. Yarışta Hızlı ve güçlü olmanın en iyi yolu bu çünkü nihai olarak yarışta istikrarlı ve güçlü olmanız gerekiyor."

Petrucci doğrudan Q2'ye geçerek geçen hafta sonuna göre daha iyi bir iş yaptı. Ancak İtalyan sürücü, öğleden sonranın kendisi için zor geçtiğini söylüyor.

"Öğleden sonra viraj hızını korumakta çok zorlandım. Motosikleti durdurmak zordu ve hiçbir şey daha iyi değildi. İkinci lastikle [Q2'de] küçük bir sorun yaşadık. Aslında bu sabahki sonuçtan oldukça memnundum çünkü mücadelede kalabileceğimizi hissettim. Ama öğleden sonra hemen hemen bir felaketti ve en iyilerin temposunda gidemedik."

“Sıralama turlarında mükemmel bir tur atamadım, ancak öğleden sonra sıcak şartlarda motosikleti durdurmakta zorlandım."

Marquez: "Bu gece rahat uyuyacağım"

Önceki haber

Marquez: "Bu gece rahat uyuyacağım"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Endülüs GP
Pilotlar Andrea Dovizioso Şimdi al
Takımlar Ducati Team Şimdi al
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"

GT4 Avrupa Şampiyonası: Cem Bölükbaşı, Imola’da pole pozisyonunda!
GT4 European Series GT4 European Series / Sıralama turları raporu

GT4 Avrupa Şampiyonası: Cem Bölükbaşı, Imola’da pole pozisyonunda!

Marquez: "Bu gece rahat uyuyacağım"
MotoGP MotoGP / Son dakika
58dk

Marquez: "Bu gece rahat uyuyacağım"

Ralf Schumacher: "Vettel için AlphaTauri seçeneği mümkün"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
13dk

Ralf Schumacher: "Vettel için AlphaTauri seçeneği mümkün"

Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!
MotoGP MotoGP / Sıralama turları raporu

Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!

Haug: "Yarışları sıkıcı yapan Mercedes değil, diğerleri"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haug: "Yarışları sıkıcı yapan Mercedes değil, diğerleri"

Norris: “Aracın parçalarını sökmek, Netflix izlemekten daha iyi”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: “Aracın parçalarını sökmek, Netflix izlemekten daha iyi”

GT4 Avrupa: Cem Bölükbaşı'ndan harika performans!
GENEL GENEL / Yarış raporu
2s

GT4 Avrupa: Cem Bölükbaşı'ndan harika performans!

Son Haberler

Dovizioso "daha hızlı" Pramac sürücülerini kopyalamak istemiyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika
26dk

Dovizioso "daha hızlı" Pramac sürücülerini kopyalamak istemiyor

Marquez: "Bu gece rahat uyuyacağım"
MOTOGP MotoGP / Son dakika
58dk

Marquez: "Bu gece rahat uyuyacağım"

Marquez'in sürüş tarzını kopyalamak Nakagami'nin gelişimine yardım etmiş
MOTOGP MotoGP / Son dakika
3s

Marquez'in sürüş tarzını kopyalamak Nakagami'nin gelişimine yardım etmiş

Marc Marquez, Endülüs GP'den çekildi!
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Marc Marquez, Endülüs GP'den çekildi!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ralf Schumacher: "Vettel için AlphaTauri seçeneği mümkün"

13dk
2
Formula 1

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"

1s
3
MotoGP

Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!

4
GENEL

GT4 Avrupa: Cem Bölükbaşı'ndan harika performans!

2s
5
Formula 1

Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"

2s

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Son Haberler

Dovizioso "daha hızlı" Pramac sürücülerini kopyalamak istemiyor
MOTOGP

Dovizioso "daha hızlı" Pramac sürücülerini kopyalamak istemiyor

Marquez: "Bu gece rahat uyuyacağım"
MOTOGP

Marquez: "Bu gece rahat uyuyacağım"

Marquez'in sürüş tarzını kopyalamak Nakagami'nin gelişimine yardım etmiş
MOTOGP

Marquez'in sürüş tarzını kopyalamak Nakagami'nin gelişimine yardım etmiş

Marc Marquez, Endülüs GP'den çekildi!
MOTOGP

Marc Marquez, Endülüs GP'den çekildi!

Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!
MOTOGP

Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.