Dovizioso, bu hafta Misano'da Yamaha MotoGP motosikletini test edecek

On beş kez MotoGP yarış galibi Andrea Dovizioso, bu hafta Misano'daki özel testte Yamaha M1'i sürecek ve sakatlanan Cal Crutchlow'un yerine geçecek.

2022'nin sonunda yarış kariyerini sonlandırdığından beri gözlerden uzak kalan Dovizioso, İtalyan pistinde Salı ve Çarşamba günü gerçekleştirilecek iki günlük testte Yamaha'nın zor durumdaki MotoGP motosikletini geliştirmeye yardımcı olacak.

Dovizioso, Yamaha'nın test sürücüsü Cal Crutchlow'un, yılın başlarında geçirdiği el yaralanmasından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hâlâ testlere katılamaması nedeniyle onun yerine geçecek.

2017-2019 yılları arasında Marc Marquez'in ardından üç yıl üst üste şampiyonada ikinci olan İtalyan sürücü, mevcut M1 versiyonuna alışmak için zaten bir "ön test" tamamladı.

"Cal'in hâlâ iyileşmediğine üzgünüm ve umarım çabucak iyileşir."

"Bununla birlikte tekrar bir MotoGP motosikletine binme şansına sahip olduğum için mutlu ve heyecanlıyım ve bu fırsat için Yamaha'ya teşekkür etmek istiyorum. Motosikletin gelişimine katkıda bulunabileceğimi umuyorum." dedi.

Dovizioso, 2010'ların en iyi sürücülerinden biri olarak kendini kanıtladığı Ducati'deki sekiz yıllık dönemiyle tanınsa da MotoGP kariyerinin son bir buçuk yılını 2021-2022 yıllarında artık var olmayan Petronas SRT takımında M1'i sürerek geçirdi.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak İtalyan sürücü, o dönemde gridin en iyi motosikletlerinden biri olan M1'e uyum sağlamakta zorlandı ve bir kez bile ilk 10’da bitiremedi.

Yamaha, Dovizioso'nun deneyim ve uzmanlığından faydalanmayı umuyor zira o, 2010'ların ortalarında Ducati'yi yarış kazanan bir motosiklet haline getirmede kilit bir rol oynamıştı.

Yamaha takım direktörü Massimo Meregalli, "Hepimiz Cal'e hızlı bir iyileşme diliyoruz ve onu test ekibimizle birlikte yakında tekrar pistte görmeyi umuyoruz."

"Ancak bu arada boş duramayız. Bu nedenle Andrea'nın Cal'in yerine geçmeyi kabul ettiğini ve özel Misano testinde Yamaha Fabrika Yarış MotoGP Test Sürücüsü rolünü üstleneceğini doğrulayabildiğimiz için çok memnunuz.”

“Andrea ve Yamaha, uzun yıllardır yakın bir ilişkiye sahip. Dovi, MotoGP'nin teknik yönünü de net bir şekilde anlayan son derece yetenekli ve hassas bir sürücü. Ayrıca, MotoGP şampiyonasındaki deneyimlerinin yanı sıra Yamaha'nın MotoGP Projesi’ne de aşina bu yüzden onunla ortaklığımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz. Onun değerli veriler toplayacağını ve bize iyi geri bildirimlerde bulunacağını düşünüyoruz." diye açıkladı.

Yarış sürücüleri Fabio Quartararo ve Alex Rins de, Yamaha'nın iki yılı aşkın bir süredir ilk kez puan alamadığı Avusturya GP'sinden sonra doğrudan Misano’ya uçtuktan sonra, M1 üzerinde yeni parçaları test edecekler.