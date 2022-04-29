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MotoGP / Amerika GP Haberler

Dovizioso, Aprilia'nın teklifini reddettiği için pişman değil

Andrea Dovizioso, Arjantin'de MotoGP'deki ilk premier sınıf zaferini kazanan Aprilia'nın geçen sene kendisine yaptığı yarışma teklifini geri çevirmesi nedeniyle pişmanlık duymadığını söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matteo Nugnes
Çeviren:
Abdullah Çelik
Dovizioso, Aprilia'nın teklifini reddettiği için pişman değil
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2020 sonunda Ducati'deki yerini kaybeden Dovizioso, geçen sene için Aprilia'dan teklif almış ancak bu teklifi reddetmişti.

2021'de Petronas Yamaha ile mücadeleye son anda geri dönen Dovizioso, bu sene RNF Racing olan takımla devam ediyor.

Dovizioso, Aprilia'dan gelen teklifi reddetmesi nedeniyle pişmanlık yaşamadığını, Aleix Espargaro'nun kazanmasının kendisinin RS-GP'de başarılı olacağını garantilemediğini söyledi.

Teksas'ta konuşan Dovizioso, "Bir pişmanlık yok. Ancak bu Aprilia'da olmak istemediğim için değil."

"Tam tersi, onların aldıkları sonuçlardan çok mutluyum çünkü kısa sürede olsa onlarla çalışıp orada rahat ve üretken bir atmosfer olduğunu gördüm. Bu yüzden çok memnunum."

"Aynı zamanda Aleix'i tebrik etmek istiyorum. Sonunda motosikleti finiş çizgisine ulaştırmayı başardı ve Aprilia için çok mutluyum."

"Ancak Aprilia'nın kazanması, oraya gitseydim benim de kazanacağım manasına gelmiyor. Böyle bir tartışma yaparsak, ben zaten dünya şampiyonu bir motosikletle yarışıyorum."

"Bar tartışması yapmamızı istiyorsanız, böyle devam edebiliriz. Ancak detaylara indiğinizde, her zaman belli şeylerin neden olduğuna dair açıklama vardır." dedi.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dovizioso'nun geçen sene Aprilia ile yaptığı testlerin 2022'de tam zamanlı yarışması amaçlı olduğunu düşünülmüştü.

Ancak İtalyan sürücü, yaptıkları görüşmelerin tam zamanlı test sürücüsü olma üzerine olduğunu açığa çıkardı.

Dovizioso, "Yinelemem gerekirse, Aprilia'nın geçen hafta sonu güzel bir yarış geçirmesinden çok mutluyum çünkü onlar iyilerdi ve bunu hak ettiler."

"Aprilia ile olan görüşmem farklı bir konu üzerineydi. Onlarla kalma ihtimalim vardı ancak bu durumda muhtemelen test sürücüsü olacaktım, yarışmayacaktım."

"Kararım bu şekilde oldu, sorun yok. Bu sonucu hayal kırıklığı olarak görmüyorum çünkü ben kendisine yalan söyleyen bir sürücü değilim."

"Aprilia'da olsaydım kazanabileceğimi söyleyemiyorum çünkü işler bu şekilde ilerlemiyor." dedi.

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