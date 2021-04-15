Dovizioso, Aprilia MotoGP motosikletini test etme nedenlerini açıkladı

Geçen sene sonunda Ducati'deki yerini kaybeden Dovizioso, uygun bir yer bulamamasının ardından MotoGP'de yarışmaya ara verme kararı almıştı.

Dovizioso, bu sene öncesinde Aprilia'da yarışma ve aynı zamanda birçok test sürücülüğü teklifi aldı ancak o, 2022'de dönebilmek için tüm teklifleri reddetti.

Aprilia, geçen ay yaptığı açıklamada Dovizioso'nun 12-14 Nisan tarihleri arasında RS-GP ile özel bir test yapacağını duyurmuştu ve bu test tamamlandı.

Ancak bu testin sonucunda iki taraf için nasıl bir sonuç çıkacağı bilinmiyor. Dovizioso'nun menajeri, geçen ay yapmış olduğu açıklamada 2021'de dönüşün pek ihtimaller arasında olmadığını söylemişti.

Motorsport.com'un testin amacının ne olduğunu sorması üzerine Dovizioso, "Çünkü hâlâ MotoGP'ye olan tutkum devam ediyor ve gelecek sene yarışmak istiyorum."

"Bu yüzden pist üstünde olmak mantıklıydı. Aprilia'nın bana bu fırsatı doğru bir şekilde vermesi nedeniyle gerçekten mutluyum."

"Bu açıdan gerçekten mutluyum ve gelecek sene yarışsam da yarışmasam da bu olumlu bir şey."

"MotoGP motosikletini sürme fırsatı her zaman güzeldir. Bunu bu şekilde, sadece sürmeyi amaçlamadan, profesyonel bir şekilde istediğim gibi yapmak güzeldi."

"Bu açıdan hayır demek ya da her şeyi doğru bir şekilde organize etmek kolay değildi. Bunu yapmak akıllıcaydı." dedi.

Andrea Dovizioso, Aprilia

8 sene Ducati motosikletleriyle yarışan Dovizioso, üç günlük testlerde büyük ölçüde RS-GP'nin üzerindeki oturma pozisyonu üzerinde çalıştı. İtalyan sürücü, çok fazla ayar çalışması yapmadıklarını söyledi.

Dovizioso, "Tur zamanlarından konuşmak pek akıllıca değil çünkü motosiklet üzerindeki pozisyonunuz konusunda % 100 emin değilseniz, derecenin önemi yoktur."

"Daha önce de söylediğim gibi, MotoGP sürücüsü her motosiklette hızlı olabilir. Farklar küçüktür ancak önemli olan konu bu değil. Yarışa bakarsanız, herkes en hızlı tur ile aynı saniye içerisindedir."

"Yani esas konu bu değil. Zirvede olmak için farklı şeyler yapmanız gerek."

"Sıradaki adım olarak bir test daha yapacağımızı düşünüyorum çünkü motosikletteki pozisyonum üzerinde biraz daha çalışmak istiyoruz. Diğer şeyleri denemek için bu kilit nokta olacak ve tüm bunlar biraz zaman alacak."

"Yani başka bir test daha organize edeceğimizi düşünüyorum. Bir ay sonra ya da daha kısa zaman içerisinde Mugello'da bir test daha olabilir. Planımız bu." dedi.

Bu açıklamaların ardından Aprilia, 11-12 Mayıs tarihlerinde Mugello'da test yapılacağını doğruladı.