Dovizioso: "Aprilia ile yarışlara katılma planım yok"

Dovizioso, motosikleti sürmek için Aprilia ile anlaşma yapmış ve Nisan ayında Jerez'de gerçekleştirilen testte ilk kez Aprilia'yı sürmüştü. İtalyan sürücü salı ve çarşamba günleri Mugello'da iki günlük test daha yaptı.

Şu anda Jerez ve Mugello'daki testler dışında kararlaştırılan bir şey yok ve sonrasında tarafların birlikte nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.

Fakat İtalyan sürücü, bu yıl özel davetle MotoGP yarışlarına katılmayacağını söyledi.

Geçen yılın sonunda Ducati'deki koltuğunu kaybettikten sonra 2021'i kenarda geçiren Dovizioso, "Henüz gelecek hakkında konuşmadık, planımız bu iki testi gerçekleştirmekti."

“En başından beri nettim. İki test yapmak istedim ve olan buydu. Bu noktadan itibaren gelecekte neler olacağını konuşacağız." dedi.

Autosport'a konuşan Dovizioso, motosikleti tekrar test etme ve hatta yarış yapma isteğine sahip olup olmadığı sorusuna, "Yarış hakkında konuşmanın bir önemli olduğunu düşünmüyorum çünkü planlarımda böyle bir şey yoktu."

“Bu motosikleti hâlâ yeterince zorlayamadım, bu yüzden şu anda yarış hakkında konuşmak için hiçbir neden olmadığını düşünüyorum."

"Göreceğiz. Belki başka testler daha yapma şansım olur, ama bunun hakkında konuşmamız gerek.” cevabını verdi.

Andrea Dovizioso, Aprilia Photo by: Aprilia Racing

Dovizioso'nun Mugello'daki testi büyük oranda ıslak zeminde gerçekleşti ve bu da Aprilia RS-GP ile çok fazla geri bildirimde bulunamadığı anlamına geliyordu.

''Maalesef, Aprilla'ya verebileceğim fazla geri bildirimim yok çünkü özellikle Mugello'da fazla sürüş yapamadık. İlk testi yaptıktan sonra motosikleti değiştirdiğinizde hep farklılıklar ortaya çıkıyor ve bu detayları, yeni şeyleri fark edip, anlayabilmek için de zaman gerek.''

“Bazı fikirlerim var, fakat oldukça sakinim çünkü tüm detayları anlamak için hızlanmanız gerekiyor. Elbette hemen bir şeyler hissediyorsunuz, ancak zorlarken ne hissettirdiğini anlamak lazım."

“Fakat bu şartlarda bunu yapamadım."

Aprilia'nın 2022 için en iyi seçeneği olup olmadığı sorulduğunda Dovizioso, "Hayatımın bu noktasında gündelik şekilde yaşıyorum, bu yüzden bu konuda herhangi bir baskı hissetmiyorum çünkü eğer benim için iyi bir fırsat varsa bunu değerlendiririm."

“Geleceğimle ilgili ne olacağını bilmiyorum, sanırım gelecek hakkında konuşmak için iyi bir zamanda değiliz."

“Oldukça mutluyum. Son 19 yıldır yaptığımdan farklı şeyler için daha fazla zamanım var ve bu iyi bir şey." cevabını verdi.