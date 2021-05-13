Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / MotoGP efsanesi Schwantz: "Rossi'nin içinde hâlâ savaşma azmi var"
MotoGP Haberler

Dovizioso: "Aprilia ile yarışlara katılma planım yok"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Andrea Dovizioso, bu hafta Mugello'da RS-GP ile yaptığı ikinci teste rağmen, Aprilia ile özel davetle piste çıkmayı planlamadığını belirtti.

Dovizioso: "Aprilia ile yarışlara katılma planım yok"

Dovizioso, motosikleti sürmek için Aprilia ile anlaşma yapmış ve Nisan ayında Jerez'de gerçekleştirilen testte ilk kez Aprilia'yı sürmüştü. İtalyan sürücü salı ve çarşamba günleri Mugello'da iki günlük test daha yaptı.

Şu anda Jerez ve Mugello'daki testler dışında kararlaştırılan bir şey yok ve sonrasında tarafların birlikte nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.

Fakat İtalyan sürücü, bu yıl özel davetle MotoGP yarışlarına katılmayacağını söyledi.

Geçen yılın sonunda Ducati'deki koltuğunu kaybettikten sonra 2021'i kenarda geçiren Dovizioso, "Henüz gelecek hakkında konuşmadık, planımız bu iki testi gerçekleştirmekti."

“En başından beri nettim. İki test yapmak istedim ve olan buydu. Bu noktadan itibaren gelecekte neler olacağını konuşacağız." dedi.

Autosport'a konuşan Dovizioso, motosikleti tekrar test etme ve hatta yarış yapma isteğine sahip olup olmadığı sorusuna, "Yarış hakkında konuşmanın bir önemli olduğunu düşünmüyorum çünkü planlarımda böyle bir şey yoktu."

“Bu motosikleti hâlâ yeterince zorlayamadım, bu yüzden şu anda yarış hakkında konuşmak için hiçbir neden olmadığını düşünüyorum."

"Göreceğiz. Belki başka testler daha yapma şansım olur, ama bunun hakkında konuşmamız gerek.” cevabını verdi.

Andrea Dovizioso, Aprilia

Andrea Dovizioso, Aprilia

Photo by: Aprilia Racing

Dovizioso'nun Mugello'daki testi büyük oranda ıslak zeminde gerçekleşti ve bu da Aprilia RS-GP ile çok fazla geri bildirimde bulunamadığı anlamına geliyordu.

''Maalesef, Aprilla'ya verebileceğim fazla geri bildirimim yok çünkü özellikle Mugello'da fazla sürüş yapamadık. İlk testi yaptıktan sonra motosikleti değiştirdiğinizde hep farklılıklar ortaya çıkıyor ve bu detayları, yeni şeyleri fark edip, anlayabilmek için de zaman gerek.''

“Bazı fikirlerim var, fakat oldukça sakinim çünkü tüm detayları anlamak için hızlanmanız gerekiyor. Elbette hemen bir şeyler hissediyorsunuz, ancak zorlarken ne hissettirdiğini anlamak lazım."

“Fakat bu şartlarda bunu yapamadım."

Aprilia'nın 2022 için en iyi seçeneği olup olmadığı sorulduğunda Dovizioso, "Hayatımın bu noktasında gündelik şekilde yaşıyorum, bu yüzden bu konuda herhangi bir baskı hissetmiyorum çünkü eğer benim için iyi bir fırsat varsa bunu değerlendiririm."

“Geleceğimle ilgili ne olacağını bilmiyorum, sanırım gelecek hakkında konuşmak için iyi bir zamanda değiliz."

“Oldukça mutluyum. Son 19 yıldır yaptığımdan farklı şeyler için daha fazla zamanım var ve bu iyi bir şey." cevabını verdi.

paylaşım
yorumlar
MotoGP efsanesi Schwantz: "Rossi'nin içinde hâlâ savaşma azmi var"

Önceki haber

MotoGP efsanesi Schwantz: "Rossi'nin içinde hâlâ savaşma azmi var"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Andrea Dovizioso
Takımlar Aprilia Racing Team
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1'deki "esnek kanat" çözümleri, neden FIA için hiç bitmeyecek bir sorun?

6s
2
Formula 1

Wolff: ''15 adam ve boş bir bina, Red Bull Powertrains'in başarılı olması için yeterli değil''

4s
3
Formula 1

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"

1g
4
Formula 1

Forbes'e göre Hamilton, dünyanın en çok kazanan 8. sporcusu

10s
5
Formula 1

Ricciardo: "McLaren'la şampiyon olmak istiyorum"

2s
Son Haberler
Dovizioso: "Aprilia ile yarışlara katılma planım yok"
MOTOGP

Dovizioso: "Aprilia ile yarışlara katılma planım yok"

8dk
MotoGP efsanesi Schwantz: "Rossi'nin içinde hâlâ savaşma azmi var"
MOTOGP

MotoGP efsanesi Schwantz: "Rossi'nin içinde hâlâ savaşma azmi var"

11 May 2021
Espargao: "Gresini’nin, Aprilia MotoGP’nin uydu takımı haline gelmesi 'duygusal' olur"
MOTOGP

Espargao: "Gresini’nin, Aprilia MotoGP’nin uydu takımı haline gelmesi 'duygusal' olur"

8 May 2021
Petronas SRT, sıkıntılı başlangıca rağmen Rossi'nin arkasında
MOTOGP

Petronas SRT, sıkıntılı başlangıca rağmen Rossi'nin arkasında

7 May 2021
Rins, MotoGP'deki kazalarına rağmen hâlâ ''kendinden emin''
MOTOGP

Rins, MotoGP'deki kazalarına rağmen hâlâ ''kendinden emin''

6 May 2021
Son Videolar
MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si 00:38
MotoGP
2 May 2021

MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar 02:18
MotoGP
29 Nis 2021

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra 01:52
MotoGP
29 Nis 2021

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra

Marc Marquez'in ses getiren dönüşü 00:33
MotoGP
21 Nis 2021

Marc Marquez'in ses getiren dönüşü

Suzuki, 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak 00:32
MotoGP
21 Nis 2021

Suzuki, 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak

Daha fazlası
Lewis Duncan
MotoGP efsanesi Schwantz: "Rossi'nin içinde hâlâ savaşma azmi var"
MotoGP

MotoGP efsanesi Schwantz: "Rossi'nin içinde hâlâ savaşma azmi var"

Espargao: "Gresini’nin, Aprilia MotoGP’nin uydu takımı haline gelmesi 'duygusal' olur" Fransa GP
MotoGP

Espargao: "Gresini’nin, Aprilia MotoGP’nin uydu takımı haline gelmesi 'duygusal' olur"

Petronas SRT, sıkıntılı başlangıca rağmen Rossi'nin arkasında Fransa GP
MotoGP

Petronas SRT, sıkıntılı başlangıca rağmen Rossi'nin arkasında

Andrea Dovizioso Daha fazlası
Andrea Dovizioso
Espargaro ile Dovizioso, RS-GP hakkında aynı şeyleri düşünüyormuş
MotoGP

Espargaro ile Dovizioso, RS-GP hakkında aynı şeyleri düşünüyormuş

Andrea Dovizioso, Aprilia ile Jerez'de piste çıktı
MotoGP

Andrea Dovizioso, Aprilia ile Jerez'de piste çıktı

Dovizioso, 2021'de ne pahasına olursa olsun dönmeye çalışmayacak
MotoGP

Dovizioso, 2021'de ne pahasına olursa olsun dönmeye çalışmayacak

Aprilia Racing Team Daha fazlası
Aprilia Racing Team
Aprilia, son 3 yarış için Smith'in yerine Savadori'yi getirdi
MotoGP

Aprilia, son 3 yarış için Smith'in yerine Savadori'yi getirdi

Espargaro: "Aprilia'nın hızı konusunda olumlu bakmak kolay değil"
MotoGP

Espargaro: "Aprilia'nın hızı konusunda olumlu bakmak kolay değil"

Espargaro: "KTM sürücüleri beni geçtiğinde Moto2 sürücüsü gibi hissettim" Çek GP
MotoGP

Espargaro: "KTM sürücüleri beni geçtiğinde Moto2 sürücüsü gibi hissettim"

Çok Okunanlar Bugün

F1'deki "esnek kanat" çözümleri, neden FIA için hiç bitmeyecek bir sorun?
Formula 1 Formula 1

F1'deki "esnek kanat" çözümleri, neden FIA için hiç bitmeyecek bir sorun?

Wolff: ''15 adam ve boş bir bina, Red Bull Powertrains'in başarılı olması için yeterli değil''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''15 adam ve boş bir bina, Red Bull Powertrains'in başarılı olması için yeterli değil''

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"
Formula 1 Formula 1

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"

Forbes'e göre Hamilton, dünyanın en çok kazanan 8. sporcusu
Formula 1 Formula 1

Forbes'e göre Hamilton, dünyanın en çok kazanan 8. sporcusu

Ricciardo: "McLaren'la şampiyon olmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "McLaren'la şampiyon olmak istiyorum"

Steiner: "Eleştiriler her zaman övgüden daha fazladır"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Eleştiriler her zaman övgüden daha fazladır"

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi
Formula 1 Formula 1

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi

F1, Avusturya'da ikinci bir yarış düzenleyebilir
Formula 1 Formula 1

F1, Avusturya'da ikinci bir yarış düzenleyebilir

Son Haberler

Dovizioso: "Aprilia ile yarışlara katılma planım yok"
MotoGP MotoGP

Dovizioso: "Aprilia ile yarışlara katılma planım yok"

MotoGP efsanesi Schwantz: "Rossi'nin içinde hâlâ savaşma azmi var"
MotoGP MotoGP

MotoGP efsanesi Schwantz: "Rossi'nin içinde hâlâ savaşma azmi var"

Espargao: "Gresini’nin, Aprilia MotoGP’nin uydu takımı haline gelmesi 'duygusal' olur"
MotoGP MotoGP

Espargao: "Gresini’nin, Aprilia MotoGP’nin uydu takımı haline gelmesi 'duygusal' olur"

Petronas SRT, sıkıntılı başlangıca rağmen Rossi'nin arkasında
MotoGP MotoGP

Petronas SRT, sıkıntılı başlangıca rağmen Rossi'nin arkasında

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.