Dovizioso: "Antrenmanlar, zamanlamadan dolayı işlevsiz"

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MotoGP'de 15 yarış galibiyeti bulunan Andrea Dovizioso, 2022'de tam zamanlı olarak gride dönüş yapmaya hazırlanıyor. 2020 sezonunun sonunda Ducati koltuğunu kaybeden Dovizioso, geçtiğimiz sezon Petronas SRT ile sezonun son beş yarışına çıkmıştı.

21 yarışla tarihin en uzun sezonu olan 2022 MotoGP sezonu, bu hafta sonu Katar'da projektörler altında başlıyor fakat yerel saatle 18.00'de, yani normalden daha erken başlayacak.

Sonuç olarak 1. ve 3. antrenman seansları gündüz saatlerinde gerçekleşecek, hafta sonunun geri kalanı ise alacakaranlıkta olacak -bu da pist koşullarının tamamen farklı olacağı anlamına geliyor.

Bunun da ötesinde, bu yıl Losail Uluslararası Pisti'nde sezon öncesi test yapılmadı, bu da sürücüler için faydalı olacak pist süresinin Pazar günkü yarışta sınırlı olacağı anlamına geliyor.

Autosport'a konuşan Dovizioso, "Bu hafta sonu her zaman biraz daha zorlayıcı, çünkü bu sezonun ilk yarışı. İlk yarış her zaman yüksek tansiyon demektir."

"Fakat bu kez bundan da fazlası var, herhangi bir test yapmadan iyi bir iş ortaya koyamazsınız."

"Antrenman seanslarının saatlerinin doğru ayarlanmış olduğunu düşünmüyorum fakat bu zaten geçmişte konuştuğumuz bir şeydi, yüksek nemden ötürü bazı sürücüler bir an önce yarışmak istiyorlar."

"Fakat ben başlangıç saatinin çok erken olduğunu düşünüyorum, ayrıca hafta sonu boyunca iyi bir iş ortaya koyabileceğimizi de pek düşünmüyorum, nitekim 1. ve 3. antrenman seansları hiçbir işe yaramayacak." dedi.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: MotoGP

En son 2012'de Yamaha motosikletiyle yarışan Dovizioso, kış testlerinde biraz daha iyi bir görünüm verdi, fakat Endonezya testlerinden sonra yaptığı bir açıklamada "henüz motosikleti anlamadığını" söylemişti.

2018 ve 2019'da olmak üzere iki kez Katar GP'sini kazanan Dovizioso, yarış öncesi "pek bir beklentiye sahip olmadığını", halen sürüş stilini M1'e uyarlamak konusunda ortada birçok belirsizlik olduğunu söylüyor.

Dovizioso, "Testler her zaman bir tuhaf geçer, bu yüzden gerçekten hiçbir şey bilmiyorum."

"Özellikle de bu sene, çünkü testleri Endonezya'da yaptık."

"Biraz daha iyi hissediyorum, özellikle de frenlemede, fakat halen motosiklete tam anlamıyla güvenebildiğimi söyleyemem."

"Dolayısıyla durum benim için belirsiz. Tamamen farklı bir pistten geliyoruz ve burada ilk kez bir Yamaha süreceğim."

"Burada olmaktan çok mutluyum, fakat rekabetçi olabilir miyim bilmiyorum."

"Bu nedenle çok fazla bir şey söylemeye gerek yok, çok fazla beklentim de yok. Bana sorulursa halen rekabetçi olabilirim, fakat testlerden sonra ne kadar rekabetçi olup olamayacağımı bilmiyorum."

"Bu hafta sonu tamamen açık görüşlü olmaya çalışacağım, ayrıca pistteki güncel durumu ve bunun herkesi nasıl etkileyip etkilemeyeceğini de bilmiyoruz."

"Neye odaklanmam gerekliyse ona odaklandım, pek yakında hangi pozisyonda olacağımızı göreceğiz." dedi.