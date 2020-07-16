Dovizioso, ameliyatın ardından ilk sürüşünde kendisini iyi hissediyor

Dovizioso, geçen ay İtalya'daki bir motokros yarışında sol omzunun üzerine sert şekilde düştü ve 2020 Jerez yarışına yetişebilmek için kırık köprücük kemiğinden önemli bir operasyon geçirdi.

Çarşamba günü gerçekleştirilen iki test seansında 49 tur atan Dovizioso hissettiği tek acının operasyon için deride açılan kesiklerde olduğunu söyledi.

Çarşamba günü konuşan Dovizioso, “Fiziksel durumum gerçekten iyi. İki hafta boyunca mükemmel şekilde çalıştık. Çevremdeki insanlar mükemmel bir iş çıkardılar. Köprücük kemiğimi ameliyattan bir gün sonra hareket ettirdim çünkü uyum sağlayabiliyordum."

“Sürüş sırasında garip bir acı hissetmedim. Biraz merak ediyordum çünkü MotoGP, motosikletin sertliği ve gücüyle tamamen eşsiz. Bu yüzden onu sürene kadar asla neler olacağını bilemezsiniz. Ama her şey yolunda gitti."

“Kesiğin olduğu yerde, derinin bu noktada zorlanmasından kaynaklanan acıyla biraz daha fazla mücadele ediyorum. Ama köprücük kemiğiyle ilgili değil. Bu yüzden, bunu doğruladığımız için çok mutluyum." dedi.

Dovizioso, testi 15. sırada noktaladı ve Yamaha sürücüsü Maverick Vinales tarafından atılan en hızlı derecenin yaklaşık bir saniye gerisinde kaldı.

İtalyan sürücü, Michelin’in yeni arka lastiğinde zorlandığını söylüyor.

“Lastik farklı. Yani bu sadece küçük bir değişiklik değil, büyük bir değişiklik. O kadar da mutlu değilim. Zamanım çok kötü değildi, ama en hızlısı kadar da iyi değildi."

“Yine de yapacak çok işimiz var, ama bugün yaptığımız test bize çok yardımcı oldu. Katar'da podyum veya daha fazlası için savaşmaya hazırdık. Ama her pist farklı, özellikle de pist 58 dereceyse..."

“Bence bu lastik, sezonu çok fazla etkileyebilir. En kısa zamanda bir yol bulmaya çalışmalıyız. ”