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Dovizioso %99 Ducati'de kalacak

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Dovizioso %99 Ducati'de kalacak
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matteo Nugnes, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 Haz 2020 13:33

Andrea Dovizioso'nun menajeri, her ne kadar görüşmeler haftalardır devam etse de Ducati ile anlaşmaya yakın olduklarını ve anlaşmanın %99 gerçekleşeceğini söyledi.

Finansal anlaşmazlıklar nedeniyle Dovizioso ve Ducati arasındaki görüşmeler geçen ay durmuştu ve bu süre zarfında mevcut Pramac sürücüsü Jack Miller fabrika takımına katıldı.

Bununla birlikte, Dovizioso'nun menajeri Simone Battistella, İtalyan sürücünün 2021'de Ducati'de kalacağını söyledi.

Gazzetta dello Sport'a konuşan Battistella, "Bana göre anlaşmanın yenilenme ihtimali %99. Her şeyden önce, bu süreçle birlikte 2020 sözleşme şartlarını yeniden müzakere etmeyi tercih ettik."

"Bir dizi görüşmenin ardından anladığım kadarıyla Ducati de sunulan anlaşmayı destekledi, ancak sonrasında yazılı bir şey olmadı."

"Yeni bir kontrat önerme konusunda genel önermeler vardı, ancak bu durum, 2020 konusunda konuşmamızdan önce oldu." dedi.

Ducati sportif direktörü Paolo Ciabatti, Sky İtalya ile yaptığı röportajda anlaşmadan önce biraz bekleyeceklerini söyledi.

Ciabatti, "Belki de en mantıklı olan şey, hem sürücünün hem de bizim belli bir vizyona sahip olabilmemiz ve en iyi kararı verebilmemiz için birkaç yarış beklemek olacak." dedi.

Ancak Battistella, 19 Temmuz'daki Jerez yarışından önce anlaşmaya varılmasını umduğunu açıkça belirtti.

Battistella, "Yeni anlaşmanın daha erken gerçekleşmesini umuyorum. Böyle bir sezonda maksimum konsantrasyona ve uyuma ihtiyacımız var."

"Gerginlikler her zaman olabilir. Fakat bu, her zaman mutlaka olumsuz oldukları anlamına gelmez. Aksine önemli olan aynı hedefe sahip olmaktır." dedi.

Battistella, Dovizioso'nun emekli olabileceği yönündeki spekülasyonları da reddetti.

34 yaşındaki Dovizioso için, "Motivasyonunu sorgulayanlar var, ama süper motive. Her gün çok antrenman yapıyor ve onu tanıdığımdan beri en iyi durumda." dedi.

Dovizioso'nun seçeneklerinden bir tanesinin KTM olduğu düşünülüyordu ancak KTM, geçtiğimiz günlerde 2021 sürücülerini açıkladı ve ihtimal sona erdi.

Battistella, Dovizioso ile KTM arasındaki görüşmelerin çok kısa sürdüğünü ve ilerlemediğini belirtti.

Avusturyalı üretici hakkında, "Konuştuk ancak kısa süre içerisinde sona eren bir konuşmaydı. Çünkü ön koşullarımızı karşılayamadılar." dedi.

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Editör Jamie Klein

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