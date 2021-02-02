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MotoGP / Son dakika

Dovizioso, 2021'de ne pahasına olursa olsun dönmeye çalışmayacak

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Dovizioso, 2021'de ne pahasına olursa olsun dönmeye çalışmayacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Andrea Dovizioso, Honda sürücüsü Marc Marquez'in yerine geçmeye hazır olsa da, ne pahasına olursa olsun dönmeye çalışmayacağını söyledi.

Ducati fabrika takımındaki koltuğunu kaybetmesinin ardından Andreas Dovizioso, kendisine gelen tüm test sürücülüğü tekliflerini geri çevirdi ve 2021 yılı için spora ara verdi.

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez'in Temmuz ayında Jerez'de geçirdiği kazada sağ kolunu kırmasının ardından bir süre daha pistlerden uzak kalması bekleniyor ve Dovizioso, İspanyol sürücü dönene kadar Honda'da yarışma konusunda potansiyel adaylardan birisi olarak görülüyor.

Dovizioso’nun menajeri Simone Battistella, geçen hafta Sky Italy'e yaptığı açıklamada, Honda'nın ihtiyacı olduğu takdirde eski Ducati sürücüsünün dönmek için hazır olduğunu belirtmişti.

MotoGP'de 15 yarış kazanan Dovizioso, Honda'nın kendisine yapacağı teklifleri dinleyeceğini, ancak 2021'de seriye dönüşünün büyük bir öncelik olmadığını belirtti.

Dovizioso, Sky Italy'ye, "Buna açığım ama şu anda geri dönüş için ne pahasına olursa olsun koltuk aramıyorum."

"Sadece belli başlı projelerle ilgileniyorum. Bu yüzden 2021 veya 2022'de MotoGP'ye dönme olasılığı varsa, bunun hakkında konuşmaktan mutlu olacak ilk kişi ben olurum."

"Aksi takdirde sorun değil." dedi.

Honda'nın istemesi durumunda önümüzdeki ay Katar'da yapılacak sezon öncesi testine katılıp katılmayacağı sorusuna, "Bu Honda'nın ne önerdiğine bağlı, yani o kadar da basit bir şey değil.

“Bir proje olmalı, birlikte deneme arzumuz olmalı. Böyle bir fikir belki de 2022'ye kadar ortaya çıkar ve bundan ötürü ilk mutlu olan kişi ben olurum."

"Yani iki tarafında iyi niyeti ve arzusu varsa, bunun hakkında konuşabiliriz."

"Dediğim gibi sadece MotoGP'de yarışma peşinde değilim, aksi takdirde bunu farklı şekilde yapabilirdim." yanıtını verdi.

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Seri MotoGP
Pilotlar Andrea Dovizioso
Editör Lewis Duncan

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