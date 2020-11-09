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MotoGP / Son dakika

Dovizioso, 2021'de MotoGP'ye ara vermeye hazırlanıyor

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Dovizioso, 2021'de MotoGP'ye ara vermeye hazırlanıyor
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Çeviren: Abdullah Çelik

Motorsport.com, sene sonunda Ducati'den ayrılacak olan Andrea Dovizioso'nun test sürücülüğü yapmayacağını ve çalışmaya ara vereceğini öğrendi.

Dovizioso'nun geleceği, 2021'de Ducati ile anlaşma yenilemeyeceğini duyurmasından bu yana belirsiz durumda. Dovizioso, 14 zafer kazandığı ve birden çok kez şampiyonayı üçüncü sırada tamamladığı Ducati ile 8 senelik ortaklığını sonlandırmış olacak.

Ducati ile ayrılma kararını açıklarken B planının olmadığını söyleyen Dovizioso'nun bir üreticinin test sürücüsü olması ve ardından 2022 için aynı üretici ile yarışma fırsatını kollaması bekleniyordu.

Motorsport.com, geçtiğimiz günlerde Dovizioso'nun Yamaha ile test sürücülüğü konusunda anlaşmaya çok yakın olduğunu öğrenmişti.

Ancak Motorsport.com son olarak Dovizioso'nun test sürücülüğü planından vazgeçtiğini ve bir sene ara vereceğini öğrendi.

Dovizioso bunun yerine motokros tutkusuna odaklanacak ve 2022'de spora dönme ihtimaline karşı zinde kalmaya çalışacak.

2021'de pek boş koltuk kalmasa da 2022'de büyük değişiklikler olabilir. Bu da Dovizioso'nun dönüşünde yardımcı olabilir. Buna karşı Dovizioso'nun o sene 36 yaşında olacak olması, ara vermesini riskli hale de getirebilir.

Yine de son üç sene Marc Marquez'e en yakın isim olan Dovizioso'nun aynı zamanda Honda ve Yamaha'da da deneyiminin olması kendisini paha biçilemez bir seçenek haline sokabilir.

Dovizioso'nun son kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Bir ara şampiyonada lider durumda olan Dovizioso, Ducati'nin geride kalmasıyla ve yaşadığı şanssızlıklarla şampiyonada 45 puan geriye düştü. Ancak son iki yarışta maksimum 50 puan kazanılabileceği için, Dovizioso'nun şampiyonluk şansı matematiksel olarak devam ediyor.

Dovizioso'nun kararının, Lorenzo'nun Yamaha ile yaptığı görüşmeleri nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Lorenzo, Aprilia'nın test sürücüsü olabileceğini ancak önceliğinin Yamaha olduğunu söylemişti.

 
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Seri MotoGP
Pilotlar Andrea Dovizioso
Editör Oriol Puigdemont

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