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MotoGP / Son dakika

Dovizioso, 2020 sonunda Ducati'den ayrılacak!

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Dovizioso, 2020 sonunda Ducati'den ayrılacak!
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Ağu 2020 10:40

Andrea Dovizioso'nun menajeri Simone Battistella, İtalyan sürücünün 2020 sezonunun ardından Ducati'den ayrılacağını açıkladı.

Andrea Dovizioso ve Ducati arasındaki görüşmeler uzun süredir devam ediyor ve taraflar bir türlü orta yolu bulamamışlardı.

Ducati, koronavirüs döneminin ardından büyük meblağlı anlaşmalar yapmak istemiyordu ve Dovizioso da hak ettiği para teklif edilmediği için teklifi kabul etmiyordu.

Taraflar arasındaki sözleşme görüşmeleri birkaç kez sonuçlanmaya yaklaştı ancak sonunda yine durma noktasına geldi.

Bugün itibariyle Dovizioso'nun menajeri, İtalyan sürücünün gelecek yıl takımda kalmayacağını Ducati'ye bildirdi.

Battistella, Sky İtalya'ya şunları söyledi: "Bugün Ducati'ye Andrea'nın önümüzdeki yıllarda devam etme niyetinde olmadığını bildirdik. Çünkü şu anda bu şampiyonaya, yarışlara konsantre olmak istiyor ve koşulların gelecekte devam edebilmemiz için doğru olduğunu hissetmiyoruz."

"Andrea'nın yarışmaya devam etme niyeti var. Ama elbette bunu yapmak için yeterli bir program ve teklif bulabilirse yapacak."

Dovizioso'nun koltuğu için Johann Zarco, Pecco Bagnaia ve Jorge Lorenzo gibi sürücülerin adı geçiyor.

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