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MotoGP Haberler

Dorna: "Suzuki, MotoGP'den ayrılma kararını kendi başına veremez"

Dorna Sports, Suzuki'nin bu yıl MotoGP'den ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı ve bu sözleşmenin "tek taraflı" feshedilemeyeceğini duyurdu.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Dorna: "Suzuki, MotoGP'den ayrılma kararını kendi başına veremez"
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Motorsport.com, pazar akşamı Suzuki'nin 2022 sezonunun ardından şoke edici şekilde MotoGP'den ayrılma kararı aldığını öğrenmişti.

Suzuki'nin dün sabah resmi açıklamayı yapması bekleniyordu ama şu ana kadar herhangi bir resmi duyuru gelmedi.

Bu, MotoGP'nin hak sahibi olan Dorna Sports'un yayınladığı ve Suzuki'nin MotoGP'den ayrılma kararını tek başına alamayacağını belirttiği açıklamanın sonucu gibi görünüyor.

Suzuki, geçen yıl diğer tüm üreticiler gibi beş yılı kapsayan yeni bir anlaşma imzalamıştı ve bundan ötürü 2026 sonuna kadar MotoGP ile anlaşmaları bulunuyor.

Dorna Sports, dün yayınladığı bildiriye göre seri yönetimi, son söylentilerin ardından Suzuki ile iletişime geçti ve sözleşme koşullarının tek taraflı bir feshe izin vermeyeceği konusunda Japon üreticiyi bilgilendirdi.

Eğer Suzuki, iki taraf arasında yapılan bir anlaşmanın ardından seriden ayrılırsa, Dorna o zaman serideki yeni takım ve sürücü sayısı konusunda gerekli kararı verecek.

Dorna ayrıca MotoGP'ye katılmak isten bir dizi resmi fabrika üreticisi ve bağımsız takım olduğunu, bu açıdan yüksek düzeyde ilgi gördüklerini de ekledi.

Bu takımlar ve üreticiler, son 24 saatlik dilimde bu ilgilerini tekrar dile getirdiler.

Leopard Racing'in geçmişte MotoGP'ye adım atmak istediği zaten biliniyor olsa da diğerlerinin kim olduğu henüz net değil.

Şampiyona şu anda 24 motosikletle sınırlı ve Dorna, her birinin altı motosiklete sahip olduğu altı üretici istiyor.

Şu anda Ducati sekiz, Yamaha, Honda ve KTM dört, Suzuki ve Aprilia ise iki motosiklete sahip.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Dorna

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