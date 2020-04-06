Dorna, MotoGP yardım paketini devreye soktu

Geçtiğimiz hafta Dorna, tüm bağımsız MotoGP takımlarına - LCR, Pramac, Avintia, Petronas SRT, Tech3 ve Gresini Aprilia - ve Moto2 ile Moto3 takımlarına finansal yardımda bulunacağını doğrulamıştı. En az üç ay boyunca yapılacak olan yardım toplam 9.075 milyon euro’yu buluyor.

MotoGP sezonu ne zaman başlayacak?

MotoGP dünyası, Moto2 ve Moto3’ün sezon açılışını geçtiğimiz ay Katar’da yapabilmişti. Çünkü sürücüler ve takımlar, yarıştan bir hafta önce test için zaten oradalardı.

Ancak Katar’daki MotoGP yarışının ertelenmesinin ardından Tayland, Amerika, Arjantin, İspanya (Jerez) ve Fransa yarışları da ertelendi.

Ayrıca Mayıs sonundaki İtalya ve Haziran başındaki Barcelona yarışlarının da ertelenmesi bekleniyor.

Jerez yarışının ertelenmesinden bu yana Dorna, herhangi bir takvim açıklamadı ve şu anda tüm seçenekleri değerlendiriyorlar. Dorna CEO’su Carmelo Ezpeleta ise 10 yarışlık bir şampiyona yapmaktan “memnuniyet duyacağını” belirtmişti.

Ancak şimdilik MotoGP’nin ne zaman başlayacağı konusunda herhangi bir açıklama yok.

MotoGP için yapılan finansal yardım

Takımlar, hem sponsorlardan hem de ticari haklardan gelir elde etmek için yarışmak zorundalar.

Şu anda yarışlar yapılmadığı için gelir elde edilmiyor ve takımlar bu süre zarfında çalışanlarına maaş ödemek durumundalar. MotoGP’de şu anda 11 takım yer alıyor. Bunların beşi - Yamaha, Honda, Ducati, Suzuki, KTM - ana üretici durumunda.

Diğer altı takım ise - Petronas SRT Yamaha, Pramac Ducati, Avintia Ducati, Tech3 KTM ve Gresini Aprilia - bağımsız olarak isimlendiriliyor. Aslında Aprilia’nın durumu biraz farklı. Aprilia tamamen bir fabrika katılımcısı, ancak 2015’ten beri Fausto Gresini’nin ekibi ile birlikte yürütülüyor. Bu da, uydu takımlarının kurallarda yazıldığı şekilde organizatörden elde ettiği finansal destekten faydalanmanın akıllıca bir yolu.

Sonuç olarak Aprilia, 2013’ten beri kuru zeminde yarış kazanamamış yeni bir üretici olduğu için – KTM gibi – Dorna’nın finansal destek önlemlerine dahil olmuş durumda.

En az üç ay boyunca Dorna, her bağımsız takıma ve KTM’e 250 bin euro olmak üzere, toplam 4.5 milyon euro yardımda bulunacak.

Honda, Yamaha, Ducati ve Suzuki ise bu yardımdan şimdilik faydalanamayacak. Ancak Dorna, yine de bu takımlarla temasta kalacak.

İlk ödemelerin ise geçtiğimiz hafta yapıldığı bildirildi.

Moto2/Moto3 için yapılan finansal yardımlar

Start action, Enea Bastianini, Italtrans Racing Team leads Photo by: Akhil Puthiyedath

2020’de Moto3’te 16 takım, Moto2’de ise 15 takım yer alıyor. Bu sınıflardaki finansal durumlar, MotoGP’ye göre daha riskli. Çünkü takımların finansmanlarının büyük bölümü sponsorlardan geliyor. Dorna, Moto3 takımlarına toplamda 775 bin euro, tüm Moto2 takımlarına ise toplamda 750 bin euro yardımda bulunacak. Bu, her takım için sürücü başına 25 bin euro yardım anlamına geliyor.

Önümüzdeki üç ay boyunca Dorna, bu zorlu zamanlarda ayakta kalabilmeleri için Moto2 ve Moto3’e toplam 4 milyon 575 bin euro yardımda bulunmuş olacak.

Üç aydan sonra ne olacak?

Eğer koronavirüs durumu sona erer ve sezon Temmuz ayında başlarsa, Dorna’nın takımlara verdiği para, sezon sonundaki katılım ödemelerinde bir avans olarak kabul edilecek. Ancak daha muhtemel bir senaryo ile birlikte bu ara daha uzun sürerse, ana şirket Bridgepoint Investment ve Kanada Kamu Emeklilik Fonu ile çalışan Dorna, takımlara toplam 3 milyon euro teklif edecek.

Ayrıca Dorna’nın da yarış eksikliği sebebiyle gelir elde edememesi, kendisinin de hayatta kalmasını sağlamak için finansal yardımı azaltması doğal olacak.