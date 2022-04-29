Dorna, MotoGP Unlimited'ın çekimlerini durdurdu

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MotoGP, F1'in Drive to Survive ile elde ettiği başarının ardından, İspanyol Mediapro şirketi ve Amazon Prime Video ortaklığı ile MotoGP Unlimited isimli bir belgesel serisine imza attı.

Çekimleri 2021 sezonunda gerçekleşen belgesel, son şampiyon Fabio Quartararo, 2020 şampiyonu Joan Mir, Maverick Vinales, Marc Marquez ve diğer birçok sürücüye odaklandı.

Sekiz bölümlük serinin DTS'den ayrılan bir yanı, olayları kronolojik sırayla ele almasıydı.

14 Mart'ta yayınlanan seri, şu ana dek Drive to Survive seviyesinde bir başarı elde etmiş değil. Seri, yayınlandığı andan bu yana bazı sorunların gölgesinde kaldı, örneğin bölümlerin başlangıçta amaçlandığı gibi İngilizce altyazı yerine yalnızca İngilizce dublajlı olarak izlenebilmesine yol açan bir teknik sorun vardı.

Bu, sosyal medyada tepkiye yol açtı ve birçok kişi seriyi "izlenemez" olarak nitelendirdi. Amazon sonrasında orijinal ses dosyasını geri yükleyerek sorunu çözdü.

Sorunlara rağmen Mediapro, ikinci sezonun çekileceğinin açıklanmasının ardından, sezonun ilk yarışlarında padoktaki yerini aldı.

Poster MotoGP: Unlimited in Amazon Prime Video Photo by: MotoGP / Instagram @motogp

Ancak, MotoGP'nin ticari hak sahibi Dorna Sports serinin çekimlerinin şu anlık durdurulmuş olduğunu duyurdu. Dorna, 2023'te seriyi potansiyel olarak geri getirmeden önce bir araştırma yapmak istiyor.

Dorna'dan Manel Arroyo, Autosport'a verdiği demeçte, "Mümkün olan en iyi kararları verebilmek için elimizdeki tüm bilgileri analiz etmek istiyoruz."

"Herhangi bir değişiklik yapılması gerekiyorsa, yapacağız." dedi.

Mediapro, özellikle serinin lansmanının zayıf kalmasından ötürü eleştirildi. Örneğin, röportajların çoğunun İtalyanca veya İspanyolca yapılması, ilk sezonun şampiyonanın çoktan başladığı 14 Mart'ta yayınlanmış olması ve serinin isminin yalnızca bir ay önce ortaya çıkması gibi.

Dorna'nın araştırmak istediği bir diğer konu da, seriyi Amazon'un bulunmadığı ülkelere genişletme olasılığı.

Arroyo, "Acele etmek istemiyoruz. Ortaya çıkan üründen çok memnunuz, ancak her zaman geliştirilebilecek noktalar vardır." dedi.