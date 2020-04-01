Dorna, MotoGP takımlarının maaşları ödemesine yardımcı oluyor

MotoGP, koronavirüs nedeniyle 2020 sezonunun ilk beş yarışını ya erteledi ya da iptal etti. Mayıs ayındaki Fransa ve İtalya yarışlarının da zamanında yapılması beklenmiyor.

Şu anda yarışlar yapılmadığı için, takımlar sponsor yükümlülüklerini yerine getiremiyorlar ve özellikle Moto2 ve Moto3 takımları finansal anlamda zorlanmaya başladı.

Dorna, normalde elde edebileceği gelirleri elde edemiyor ancak CEO Carmelo Ezpeleta, şampiyonadaki takımlara önümüzdeki en az üç ay boyunca yardımcı olma planlarını açıkladı.

AS.com ile yaptığı röportajda Ezpeleta, “Uydu takımlarına yardım etmeye çalışıyoruz, böylece maaşları ödeyebilirler.”

“Şampiyonanın en büyük varlığı, bunun içindeki insanlar. Bu padokta çalışan çok büyük bir grup var ve bunu canlı ve iyi tutmaya çalışmalıyız.”

“Moto2 ve Moto3 takımlarının ihtiyaçlarını öğrenmeye başladık ve onlara şimdilik yarıştırdıkları her sürücü için 25 bin euro verdik.”

“MotoGP’de, çalışanların maaşlarını ödeyebilmeleri için bazı yardımları aktif hale getiriyoruz. Bu durumda ise sürücü başına değil, takım başına bir miktar belirledik.”

“Aylık giderleri düşünmeli ve en azından üç ay boyunca finansal anlamda yardımcı olmaya çalışmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Yapılan bu yardımların, takımların her sene sonunda aldığı katılım bonusuna bir ek olduğu anlaşılıyor.

Dorna, 3 Mayıs’taki İspanya Grand Prix’sinin ertelenmesinden sonra herhangi bir takvim açıklamamış durumda.

Anlaşmalara bağlı olarak MotoGP, sezon boyunca en az 13 yarış düzenlemek zorunda. Bunun üzerine hafta sonunda iki yarış düzenlenmek ve sezonu Ocak ayında bitirmek gibi fikirler ortaya atıldı.

Honda MotoGP takım patronu Alberto Puig, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Dorna’nın koronavirüs durumunu iyi yönettiğini söylemişti.