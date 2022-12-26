Dorna: "MotoGP, F1'i referans almadan eski popülerliğini yakalamaya çalışıyor"

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Son dönemde birçok faktöre bağlı olarak yükselişe geçen F1'in popülaritesinin zirvesine ulaştığı söylenebilir; öyle ki, gelecek sezon ABD'de tam üç yarış düzenlenecek!

F1'in aksine MotoGP ise geçtiğimiz birkaç sezon boyunca atılan birçok doğru adıma rağmen kitlesinin bir kısmını kaybetti. Seri, Valentino Rossi, Marc Marquez ve Jorge Lorenzo'nun şampiyonluk mücadelesi verdiği 2015-2016 sezonlarındaki popülerliğinden uzakta.

Motorsport İspanya'ya konuşan Carmelo Ezpelata, F1'in yükselişini takdir etmekle birlikte, yükseliş trendlerinin dalgalar halinde ilerlediğini de öne sürüyor.

Ezpeleta "Gösteri düzeyinde baktığımızda, F1'in motor sporları yelpazesinde bir numara statüsüne sahip olduğunu görüyoruz. Bizim yükümlülüğümüz benzer bir popülarite kazanmak ama bunu F1'i referans almadan yapmak.

"F1'in popülaritesi bize çok yardımcı oluyor. Son zamanlarda ciddi büyüme kaydettiler ve -büyük rol oynamış olsa da- bunun sadece Drive to Survive'dan kaynaklandığını düşünmüyorum."

"Bence popülerlik dalgalar halinde ilerliyor. Geçtiğimiz yıllarda F1'in başı dertteydi, biz ise en iyinin de en iyisiydik. Yapmanız gereken kendi işinize odaklanmak ve elinizden gelenin en iyisini yapmak." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP'nin gelecek sezon uygulamaya koyacağı en önemli değişiklik sprint yarışları, ancak F1'in aksine yılda sadece altı sprint yarışı olmayacak: her hafta sonu Cumartesi günü sprint yarışı yapılacak!

F1'e göre en önemli fark, sprint yarışlarının ana yarış için grid pozisyonlarını etkilemeyecek olması.

Sprint yarışları hakkında konuşan Ezpeleta, "İlk andan itibaren formatın tüm yarışlar için uygulanması gerektiği konusunda nettik. Eğer bu formatı uygulamaya koyma nedeniniz Cumartesilere ivme kazandırmaksa, bunu standart hale getirmeniz gerekir."

"Buna ek olarak, bu yeni formatın Pazar günü üzerinde başka bir etkisi daha var: Moto2 ve Moto3 ısınma turlarının kaldırılması ve MotoGP antrenman seanslarının azalmasıyla birlikte, sürücülerle daha fazla tanıtım faaliyetinin gerçekleştirilebileceği bir pencere açılıyor."

"Bu girişim yerel organizatörler ve işletmeciler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Bazı büyük ödülleri verip diğerlerini vermemek gibi bir şey yapamazsınız." dedi.