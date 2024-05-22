Dorna, Hindistan MotoGP yarışına dair kararını yakın zamanda verecek

Geçtiğimiz hafta Autosport, başlangıçta 20-22 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Buddh Uluslararası Pisti'ndeki yarışın, yarış organizatörlerinin Dorna Sports ile olan sözleşmeyi ihlal etmesinin ardından takvimden çıkarılacağını duyurdu.

Buna cevaben Hintli organizatörün CEO'su Pushkar Nath Srivastava etkinliğin gerçekleşeceğini belirtti: "Yarış planlandı. Duyduğunuz her şey söylentiden ibaret. Tüm sözleşme yükümlülükleri Haziran ayında güncellenecek."

Sorunların organizatörün Dorna da dahil olmak üzere bazı tedarikçilere ödeme yapmamasından kaynaklandığı bildiriliyor ancak organizatörler Haziran başındaki Hindistan seçimlerinden sonra bu sorunun çözüleceğinden emin.

Ezpeleta bu hafta sonu gerçekleşecek Katalan Grand Prix'sinde yaptığı sunum sırasında şunları söyledi: "Hindistan bakılması gereken şeylerden biri. Bu günlerde karar verilecek. Fazla uzun sürmez; önümüzdeki hafta ya da en fazla bir sonraki hafta çözülecek."

Dorna'nın, bölgedeki sel felaketinin ardından Haziran ortasındaki yerinden ertelenen Kazakistan Grand Prix'sini Hindistan turundan boşalacak yere yeniden planlamak için çalıştığı anlaşılıyor.

Ancak Sokol pistinin Eylül ayında MotoGP'ye ev sahipliği yapabileceği garanti edilene kadar bu durum kesinleşmeyecek.

2023 MotoGP sezonu için Kazakistan pisti Fotoğraf: MotoGP

Ezpeleta, "Kazakistan'ı takvimde nereye yerleştireceğimizi görmek zorundayız." diye ekledi.

Daha önce MotoGP, Ağustos ve Kasım ayları arasında 11 yarışla belirgin bir boşluk olmamasına rağmen, Kazak yarışını sezonun ikinci yarısında yeniden planlama niyetini açıklamıştı.

Başlangıçta 2024 için 22 turluk rekor bir takvim açıklanmıştı, ancak önce Arjantin GP'sinin iptali ve ardından Kazak yarışının ertelenmesi takvimi 20'ye düşürdü.

Arjantin, ülkenin yeni başkanı yönetimindeki hükümetin harcama kesintileri nedeniyle programdan çıkarıldı.

Kazakistan'ın Haziran ayına ertelenmesi, Mugello'daki İtalya GP'si ile Assen'deki Hollanda arasında üç haftalık bir boşluk yarattı.