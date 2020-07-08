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MotoGP / Son dakika

Dorna, Crutchlow'un 2021 MotoGP gridinde yer almasına yardım edebilir

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Dorna, Crutchlow'un 2021 MotoGP gridinde yer almasına yardım edebilir
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Tem 2020 08:55

MotoGP organizatörlü Dorna Sports'un CEO'su Carmelo Ezpeleta, serinin İngiltere'nin tek tam zamanlı Britanyalı sürücüsü olan Cal Crutchlow için 2021 gridinde bir yer bulmaya “yardım edeceğini” söyledi.

Motorsport.com, Pol Espargaro'nun 2021'de KTM'den Honda'ya geçeceğini öğrenmişti ve bu da Alex Marquez'in gelecek yıl HRC'nin desteğiyle LCR'de yer alacağı anlamına geliyor.

İspanyol sürücünün, Cal Crutchlow'un yerini alması ve Takaaki Nakagami'nin yeni takım arkadaşı olması bekleniyor. Bu da Crutchlow'un 2020 için koltuksuz kalacağı anlamına geliyor.

Şu anda gridde neredeyse hiç boş koltuk yok. Fabrika takımı koltuklarından şu anda sadece Aprilia ile Ducati'de birer boş koltuk var. 

Ancak Dorna, griddeki tek İngiliz sürücü olan Crutchlow'u seride tutmak istiyor.

Sadece Motorsport.com'a konuşan Ezpeleta, “Cal'ın uzun süre bizimle kalmasını istiyorum."

“Ve birçok kez yaptığımız gibi, 2021'de boş bir yer bulabilmesi için ona yardımcı olacağız." dedi.

Ezpeleta, Honda'nın Espargaro ile yarışma kararına ise şaşırmadığını belirtti.

“Pol'ün Honda ile anlaşma imzalaması beni şaşırtmıyor."

“Sokaktan geçen birisini şaşırtabileceğini anlıyorum, ama bunun nasıl olduğunu ve nereden geldiğini biliyorum."

“Genel olarak takımların hiçbiri kararı beni pek şaşırtmıyor çünkü çoğu insandan daha fazla bilgim var."

Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso'nun gelecek yılı kenarda geçirme ihtimali bulunurken, Yamaha sürücüsü Valentino Rossi'nin de Petronas SRT'de yarışacağının Jerez'deki ilk yarışta açıklanacağı konuşuluyor.

 

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Cal Crutchlow Şimdi al
Takımlar Team LCR
Editör Oriol Puigdemont

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