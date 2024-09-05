Dorna Sports, 2060 yılına kadar MotoGP'nin organizatörü olacak

Daha önce benzeri görülmemiş uzunluktaki bu anlaşma ile Dorna Sports; MotoGP'nin yanı sıra Dünya Superbike Şampiyonası, MotoE, JuniorGP Dünya Şampiyonası ve yeni Kadınlar Pist Yarışları Dünya Şampiyonası'nın da tanıtım haklarını elinde tutacak.

İspanya merkezli kuruluş 1992 yılından bu yana MotoGP ile çalışıyor ve özellikle Asya'da şampiyonanın popülaritesinin artmasında önemli bir rol oynadı.

Mevcut anlaşmaya göre FIM, sürücülerin güvenliği de dahil olmak üzere MotoGP'nin çeşitli yönlerini ele alırken, ticari konular Dorna tarafından yönetiliyor.

MotoGP hak sahibi Dorna Sports'un CEO'su Carmelo Ezpeleta bu konuda şunları söyledi: "FIM ile yaptığımız bu anlaşmayı duyurmaktan gurur duyuyoruz."

"Bu ortaklığın devam edeceğinin garanti edilmesi spor ve dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımız için harika bir haber. Gerçekten özel bir şey inşa ettik ve birlikte çalışarak sporu daha da büyütmeye devam edeceğiz."

Jorge Martin, Pramac Racing, yarış başlangıcı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Böylesine uzun vadeli bir anlaşmaya varabilmek MotoGP'ye inanılmaz bir değer katıyor. MotoGP'de sahip olduğumuz fikir birliği seviyesi, parçası olmaktan ayrıcalık duyduğumuz bir şey. Ayrıca sporun daha da büyümesi için harika temeller atıyoruz."

"FIM'e destekleri için teşekkür ediyoruz ve ortaklığımızı sürdürürken MotoGP'yi her zamankinden daha büyük ve daha iyi hale getirmeyi dört gözle bekliyoruz."

FIM Başkanı Jorge Viegas anlaşmayı sadece MotoGP için değil, aynı zamanda 'bu lider serinin küresel statüsü, değeri ve varlığından yararlanan daha geniş motosiklet yarışı topluluğu için de önemli' olarak nitelendirdi.

Anlaşma, Liberty Media'nın yılın başında MotoGP'ye 4.2 milyar euro değer biçen bir anlaşmayla Dorna Sports'un %86 hissesini satın almasının ardından geldi.

Liberty Media şu anda satın alma işlemini tamamlayabilmek için Avrupa Birliği de dahil olmak üzere ilgili kuruluşlardan yasal onay bekliyor.

Liberty Media kısa bir süre önce, satın alma işlemini finanse etmek ve borç ödemesi de dahil olmak üzere diğer kurumsal giderleri karşılamak amacıyla, sahibi olduğu Formula 1'deki 825 milyon dolarlık hissesini sattığını duyurdu.