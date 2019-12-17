Doping testi pozitif çıkan Iannone'nin lisansı geçici olarak askıya alındı!

2016 Avusturya Grand Prix'sini kazanan Iannone, geçen yılın başında Aprilia ile iki yıllık anlaşma imzalamıştı.

Bundan önce de Ducati'nin uydu takımı Pramac, Ducati fabrika takımı ve Suzuki'de yarışmıştı.

FIM tarafından yapılan duyuruda, İtalyan sürücünün lisansının FIM Anti-doping Yasası'nın 7.9.1 maddesi uyarınca geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Iannone'nin Sepang yarışında verdiği idrar numunesinde, spor dünyasında doping maddesi olarak kabul edilen anabolik steroid kullandığı duyuruldu.

Iannone'nin B örneğinin analizini isteme hakkı bulunuyor.

Ancak 17 Aralık itibariyle lisansı askıya alındı ve bu da bir sonraki açıklamaya kadar herhangi bir yarışta veya etkinlikte yer alamayacağı anlamına geliyor.

Son olarak 2012'de Anthony West'ten alınan numune pozitif çıkmış ve doping ihlali yapılmıştı. Bundan ötürü de o yılki tüm sonuçları silindi.

Iannone bu yıl, Aleix Espargaro'nun takım arkadaşı olarak Aprilia'ya katılmış ve başlangıçta zorlansa da sezonun ikinci yarısında önemli puanlar toplamıştı.