Doktorlar, Marquez'in motosiklet antrenmanı yapmasına izin verdi
Honda MotoGP takımı, Marc Marquez'in kolunun iyileşmeye başladığını ve doktorların motosiklet testi yapmasına izin verdiğini duyurdu.
Marc Marquez , dördüncü kez kolundan ameliyat olmasının ardından aylardır pistlerden uzak kaldı ve bu hafta sonu kolunun ne durumda olduğunu görmek için bir dizi tıbbi kontrolden geçti.
BT taramasında doktorlar, operasyonun ardından İspanyol sürücünün kolunun ne kadar iyileştiğine baktılar.
Kemik tam olarak doktorların planladığı şekilde iyileşiyor ve bu da İspanyol sürücünün daha ağır antrenmanlar yapabileceği, daha fazla ağırlık kaldırabileceği ve motosiklet kullanabileceği anlamına geliyor.
Honda'nın basın açıklamasında, Dr. Sanchez Sotelo şu sözleri kullandı: "Bugün Marc Marquez'in ameliyatını değerlendirme fırsatım oldu."
"Neyse ki Marc operasyon sayesinde hareket özgürlüğüne büyük oranda kavuştu ve aynı zamanda kas açısından da durum iyileşti."
"X-ışınları ve CT taraması kemiğin tamamen kaynadığını gösteriyor."
Marquez'in ilk testini ne zaman yapacağı belli değil ancak bunun MotoGP motosikletinden ziyade daha az güce sahip bir motosikletle olması bekleniyor.
Honda daha önce yaptığı açıklamada, Marquez'in Misano testlerinde piste çıkmasını umduklarını duyurmuştu.
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