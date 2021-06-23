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MotoGP / Almanya GP Haberler

Dizinden sakatlanan Morbidelli, Assen yarışını kaçıracak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli, antrenmanlarda dizinden sakatlanmasının ardından Assen yarışını kaçıracak.

Dizinden sakatlanan Morbidelli, Assen yarışını kaçıracak

MotoGP'de üç yarış galibiyeti bulunan İtalyan sürücü, bu ayın başlarında Valentino Rossi'nin VR46 çiftliğinde antrenman yaparken sol dizinden sakatlanmıştı.

Morbidelli, Barselona'da bir antrenman seansı esnasında motosiklet değiştirirken yere düşmesinin ardından bu sakatlığı açıklamıştı.

Salı günü bir başka antrenman kaza daha yapan İtalyan sürücünün durumu kötüleşti ve bu hafta sonu Assen'de yarışmayacağı açıklandı.

SRT'DEN yapılan açıklamada şöyle denildi: "Petronas Yamaha Sepang Racing Team, Franco Morbidelli'nin bugün antrenman yaparken sol dizinden sakatlanması sonrası bu hafta sonu yapılacak Assen yarışında yer almayacağını doğruluyor."

"Sakatlık, Franco'nun bu hafta sonu yapılacak yarışı kaçıracağı anlamına geliyor ve iyileşmesi için en iyi hamleyi belirlemek için tıbbi değerlendirmeden geçiyor."

"Petronas Yamaha Sepang Racing Team, Franky'e hızlı bir iyileşme süreci diliyor."

Geçen yıl şampiyona ikincisi olan Morbidelli, bu sezona zorlu bir başlangıç yaptı ve ancak 11. sırada yer alıyor.

2020'yi eski "a-versiyon" motosikletle, en iyi Yamaha sürücüsü olarak bitirmesine rağmen bu yıl Morbidelli'ye fabrika motosikleti verilmemişti.

Son yarışlarda epey zorlanan Morbidelli, geçen hafta sonu Almanya GP'yi 18. sırada tamamlamıştı.

Yaşadığı sıkıntılarına rağmen Jerez'de podyuma çıkarak en azından bir podyum almayı başardı.

SRT, Assen'de Morbidelli'nin yerine herhangi bir ismin geçip geçmeyeceğini açıklamadı ancak Cal Crutchlow'un bu hafta sonu MotoGP'ye dönmesi için kapı açılmış olabilir.

Crutchlow, geçen sezonun sonunda Yamaha'nın test sürücüsü olmuştu ve olası bir sakatlık halinde motosiklete geri dönebileceği duyurulmuştu.

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