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MotoGP / Aragon GP Haberler

Dixon, Aragon'da Petronas SRT ile yarışacak, McPhee Moto2'ye geçiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Petronas SRT, Jake Dixon'ın önümüzdeki hafta sonu yapılacak Aragon Grand Prix'sinde MotoGP'deki ikinci yarışına çıkacağını doğruladı.

Dixon, Aragon'da Petronas SRT ile yarışacak, McPhee Moto2'ye geçiyor

Dixon, MotoGP'deki ilk yarışına geçen hafta sonu Britanya GP'sinde çıktı ve Petronas SRT'de, sakatlığı yüzünden yarışamayan Franco Morbidelli'nin yerini aldı.

Yamaha test sürücüsü Cal Crutchlow, normalde Avusturya'daki iki yarışta Morbidelli'nin yerine geçen isimdi ancak Maverick Vinales'in Yamaha fabrika takımından gönderilmesiyle Japon marka, Curtchlow'u ana takıma çağırdı.

Dixon, Silverstone yarışında lastik sorunlarıyla boğuştu ve yarışı kazanan Fabio Quartararo'nun tam 50 saniye gerisinde 19. oldu.

Moto2'den takım arkadaşı Xavi Vierge, Aragon MotoGP yarışına katılması için Petronas SRT'den teklif almıştı ancak kariyerine yarardan çok zarar getireceğini düşündüğü için bu teklifi geri çevirdi.

Sonuç olarak Dixon'a bu hafta sonu MotoGP'deki ikinci yarışına katılması teklif edildi.

Eski SRT Moto3 sürücüsü Adam Norrodin, Silverstone'da Dixon'ın Moto2 koltuğuna geçmişti ancak takım Aragon'da, Moto3 sürücüsü John McPhee'ye şans verecek.

FIM CEV Junior Moto3 Dünya Şampiyonası sürücüsü Syarifuddin Azman da McPhee'nin yerine çıkacak.

Jake Dixon, Petronas Yamaha SRT

Jake Dixon, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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