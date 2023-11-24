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Di Giannantonio'nun gridde kalması için yeni bir şans belirdi

Fabio Di Giannantonio, VR46 ihtimalinin belirmesinin ardından 2024 MotoGP gridinde kalmak için yeni bir şansa daha sahip gibi görünüyor.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yardımcı Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing

Gresini Ducati sürücüsü, takımın Ekim ayında Marc Marquez ile anlaştığını doğrulamasının ardından, kendisine koltuk bulamamış durumda.

Bir yanda bunlar olurken, diğer yanda Di Giannantonio MotoGP'deki en iyi formunu yakaladı ve geçen hafta Katar Grand Prix'sini kazanmadan önce Avustralya'da ilk podyumunu elde etti.

Katar yarışının ardından konuşan Ducati sportif direktörü Paolo Ciabatti, Mmotogp.com'a yaptığı açıklamada Di Giannantonio'nun gelecek sezon için koltuksuz kalmasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Ancak Luca Marini'nin gelecek yıl Marquez'in yerine Honda'ya katılacak olmasıyla Di Giannantonio, VR46 Ducati'de İtalyan sürücünün yerini alacak gibi görünüyor.

Perşembe günü konuşan Di Giannantonio, "Paolo'nun sözleri beni çok gururlandırdı. Bana karşı çok iyi davrandı. "

"Buraya Salı günü teste çıkmak bir kask ve bir takım kıyafeti getirdiğimi gizlemeyeceğim."

"Bir seçenek üzerinde çalışıyoruz ve Salı günü teste çıkmak adına iyi bir şansımız var. Ayrıca gelecek yıl gridde yer almak adına da biraz daha şansımız var."

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing

Photo by: MotoGP

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing

"Bu motosiklet mevcut tek motosiklet olduğu için - önce Luca'nın duyuru yapması gerekiyor (şaka yollu söyledi)"

"Bu (VR46) kesinlikle harika bir takım. Perde arkasında yapılan çalışmaların, birlikte yaptıkları tüm işlerin, tüm isimlerin, sahip oldukları tüm personelin inanılmaz olduğunu hiç gizlemedim."

"Her zaman çok iyiydiler.  Yarıştıkları her sınıfta çok iyiydiler. Yani, bu gerçekten iyi bir takım olduğu anlamına geliyor."

"Benim için gerçekten iyi bir deneyim, iyi bir meydan okuma ve bir şeyler öğrenmek adına iyi bir fırsat olacak." dedi.

Marini ise gelecek planları hakkında yeni bir şey söylemedi ve şunları belirtti: "Sanırım haberler yakında gelecek."

"Dolayısıyla şu anda söyleyebileceğim çok fazla şey yok. Önümüzdeki birkaç gün içinde göreceğiz."

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