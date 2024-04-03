Di Giannantonio, VR46 MotoGP takımının yaklaşımına her gün şaşırıyor

İtalyan sürücü, Gresini'deki yerini bu yıl Marc Marquez'e kaptırdıktan sonra 2024 sezonu için VR46'ya katıldı.

Geçen yılın Katar Grand Prix galibi daha önce hiç VR46 Academy'nin bir parçası olmamıştı, ancak bu yıl şu ana kadar aldığı destek seviyesi karşısında şaşkına döndüğünü söyledi.

Di Giannantonio şöyle konuştu: "VR46 yapısının çok büyük olduğunu söyleyebiliriz, bu inanılmaz."

"Gün geçtikçe beni daha da şaşırtıyorlar çünkü herkesin odak noktası her şeyi sürücünün istediği gibi yapmak, sürücü korumak ve sürücünün parlamasını sağlamak."

"Yani bunu sadece iş için yapan bir şirket gibi değiller. Kazanmak isteyen ve kazanmak için sürücülere her türlü desteği veren bir takım."

"Bu da bana her zaman odaklanmam ve zorlamam için hem destek hem de güven veriyor."

"Elbette onların yardımıyla öğreniyorum, gelişiyorum. Eminim yıl boyunca benim açımdan bazı değişiklikler göreceksiniz."

Di Giannantonio henüz VR46 Akademi üyesi olmadığı için antrenman programı Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini ve Franco Morbidelli'ninkinden farklı.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Antrenmanlarının bir kısmını VR46 Akademisi ile yapmayı planlasa da büyük ölçüde kendi programıyla devam edecek.

"Ben takımın bir parçası olsam da, akademide yer almıyorum."

"Bu yüzden durum farklı. Roma'da yaşamaya devam edeceğim, çünkü geçen yılın sonunda işe yarayan programımı sürdürmenin daha iyi olacağını düşündük."

"Yani bana getirebilecekleri birkaç şeyi birleştireceğim. Belki ben de diğer sürücüler için onlara bir şeyler katabilirim."

"Birlikte bazı seanslar yapmayı planlıyoruz çünkü bana bazı konularda yardımcı olabilecekleri ortada."

"Antrenman düzeninde beni biraz daha fazla takip edecekler. Eğer fazladan bir gün ya da başka bir şey yapmam gerekirse bana yardımcı olabilirler."

"Bu benim için yeni bir şey çünkü tüm yarışçılar haftalık rutinimizi kendimiz organize ediyoruz. Evde bile size antrenman süreçlerinde yardımcı olabilecek bir ekibin olması benim için harika bir adım."