İtalyan sürücü Di Giannantonio, 12 Temmuz Pazar sabahı Sachsenring'de ağır bir kaza geçirmiş, ardından Almanya Grand Prix'sinde bir kez daha kaza yapmıştı.

Alex Marquez ve Pedro Acosta'nın da karıştığı kazanın ardından parmağından sakatlanan Di Giannantonio, Almanya'da dirseğini de kırdığını açıkladı.

Elindeki sakatlığın günden güne daha iyiye gittiğini söyleyen Di Giannantonio, durumunu şu şekilde özetledi: "Şimdi daha iyi. Normale döndü. Evet, biliyorsunuz, eskisine kıyasla daha az 'uzaylı' gibi görünüyor ama evet, bükülmeye başladı, yani işler doğru yönde ilerliyor."

"Ayrıca Sachsenring'de sabah geçirdiğim kazanın ardından dirseğimdeki durum da beklenenden biraz daha ciddi çıktı. Orada küçük bir kırık vardı ve dikişler için biraz beklemem gerekti."

"Ama evet, dediğim gibi, toparlamam gereken çok şey vardı ve şimdi kendimi yeniden en iyi formumda hissediyorum."

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Di Giannantonio, Almanya'daki ilk kazanın getirdiği ağrıların ana yarışta konsantrasyonunu kaybetmesine yol açtığını ve bunun da ikinci kazasına zemin hazırladığını ekledi.

Di Giannantonio, "Biliyorsunuz, gerçekten çok büyük bir kaza geçirdim. Vücudumun farklı kısımlarında ağrılar vardı. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse %100 odaklanabilmiş değildim ve yarışta yaptığım o küçük hata bütün yarışı mahvetti." dedi.

Silverstone hafta sonuna şampiyona liderinin 24 puan gerisinde gelen Di Giannantonio, Britanya Grand Prix'sinde podyum mücadelesini gözüne kestirdi. Pistlere geri dönmek için oldukça heyecanlı olduğunu belirten İtalyan sürücü, takımla birlikte galibiyet almak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Di Giannantonio, "Tekrar piste çıkmak için sabırsızlanıyorum. MotoGP'yi çok özledim, ayrıca yeni kurallarla birlikte bu sezonun bir şekilde bitmesini hiç istemiyorum çünkü bu motoru sürmeye devam etmek istiyorum ve bu tür pistlerde sürmek harika olacak."

"Aprilia'nın biraz daha avantajlı olacağını düşünüyorum ama gittiğimiz tüm pistlerde zaten hep biraz daha avantajlıydılar. Biz yine de günün sonunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

"Bizim de iyi bir motorumuz olduğunu düşünüyorum bu yüzden podyum ve galibiyet için savaşacağız." dedi.